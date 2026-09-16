El decreto de los 'lobbies' queda derogado con los votos del PP, Junts, Vox y UPN

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Madrid, 16 sep (EFE).- El real decreto ley aprobado por el Gobierno a finales de agosto para regular los grupos de interés ha quedado derogado este jueves al votar el PP, Vox, Junts y UPN en contra de su convalidación en el pleno del Congreso.

La votación se ha saldado con 155 votos a favor, 179 en contra y 12 abstenciones e impedirá al Gobierno cumplir en plazo con uno de los compromisos adquiridos con Bruselas para recibir fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo. EFE

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