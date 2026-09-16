El decreto de los 'lobbies' queda derogado con los votos del PP, Junts, Vox y UPN

Madrid, 16 sep (EFE).- El real decreto ley aprobado por el Gobierno a finales de agosto para regular los grupos de interés ha quedado derogado este jueves al votar el PP, Vox, Junts y UPN en contra de su convalidación en el pleno del Congreso.
La votación se ha saldado con 155 votos a favor, 179 en contra y 12 abstenciones e impedirá al Gobierno cumplir en plazo con uno de los compromisos adquiridos con Bruselas para recibir fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La cosecha de aceituna de mesa en Andalucía caerá un 28% este año por la ola de calor de septiembre: no superará las 459.000 toneladas
La asociación ASAJA ha revisado a la baja sus estimaciones tras un episodio de calor extremo con máximas de hasta 44 grados, que deshidrató los olivares y arruinó parte del fruto a principios de mes
Una senderista de 70 años queda atrapada en los Alpes italianos durante cinco días y sobrevive comiendo arándanos
La mujer consiguió resguardarse bajo los árboles, racionar sus provisiones y, tras varios días, fue trasladada al hospital
La Audiencia Nacional frena de forma provisional el campamento para migrantes en el puerto de Ceuta
La medida cautelar responde a un recurso del Sindicato Unificado de Policía contra el plan del Ministerio de Transportes
Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Si notas que te irritas con todo el mundo, el hambre puede tener la culpa”
El especialista explica qué ocurre a nivel hormonal y cómo nos afecta
La princesa Ingrid Alexandra y la reina Sonia competirán por el mismo premio: su ilusión tras cancelar su agenda por la muerte del rey Harald
La consorte del recién fallecido monarca de Noruega y su nieta optan al Jenteprisen que se entregará el 11 de octubre
MÁS NOTICIAS