Espana agencias

El Congreso convalida el decreto de ayuda a Ceuta que movilizará 309 millones

Guardar

Madrid, 16 sep (EFE).- El Congreso ha convalidado este miércoles el real decreto ley de medidas de apoyo a Ceuta que prevé movilizar 309 millones de euros con el apoyo de todos los grupos de la cámara salvo Vox, que ha votado en contra, y Junts, que se ha abstenido.

La norma, que ha recibido 304 votos a favor, 33 en contra y 7 abstenciones, es "clave" para dar pasos para "devolver Ceuta a la normalidad", ha afirmado el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la defensa del texto.

PUBLICIDAD

El real decreto, que ahora se tramitará como proyecto de ley, incluye medidas para movilizar 309 millones de euros en lo que queda de año, sobre todo para menores y atención humanitaria (118 millones), seguridad (90 millones) y ayudas a empresas y trabajadores (80 millones), entre otras.

Dentro de esta última partida, la norma crea un fondo de 36,6 millones en ayudas directas para autónomos y empresas -5.000 euros para autónomos y entre 10.000 y 150.000 para empresas-, gestionado por la Agencia Tributaria, que desde este lunes ha recibido 633 solicitudes, ha avanzado Cuerpo, que espera que se empiecen a abonar el 6 de octubre.

PUBLICIDAD

Además, la norma destina 14 millones a revitalizar el pequeño comercio y el sector turístico, con medidas como un bono al consumo, y, en materia laboral, ofrece la posibilidad de solicitar un ERTE con exenciones del 100 % para las empresas que hayan visto interrumpida su actividad, prestaciones extraordinarias por cese de actividad y aplazamiento de cuotas al 0,5 %.

Asimismo, aprueba medidas permanentes que también se aplicarán a Melilla: una subida del 50 % al 75 % de la bonificación por contratación indefinida, un aumento del 50 % al 60 % de las bonificaciones en el impuesto de sociedades para entidades residentes y mayores facilidades para que los autónomos se deduzcan los gastos de difícil justificación en el IRPF.

El decreto ha recibido duras críticas del PP, que lo ha tachado de "propagada" porque no devuelve la normalidad a los ceutíes, y Vox, porque a su juicio la única forma de resolver la crisis es retornar los inmigrantes a Marruecos, así como de Junts, que ha acusado al Gobierno de dedicar "cientos de millones de euros para tapar su incapacidad".

También los socios del Gobierno han mostrado sus reticencias a pesar de apoyar el texto, ya que Bildu cree que las medidas "no son acertadas", PNV ha pedido "rapidez, transparencia y sencillez en la gestión" de las ayudas, Podemos ha lamentado que se hable "poco de la clase trabajadora" y Coalición Canaria ha cuestionado si será suficiente. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los actores Eduardo Casanova y Mariola Fuentes al diseñador Juan Duyos y la modelo Daniela Blume

Todos ellos estarán en el programa desde este miércoles 16 de septiembre hasta el viernes 18

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los actores Eduardo Casanova y Mariola Fuentes al diseñador Juan Duyos y la modelo Daniela Blume

La Audiencia Provincial de Málaga es firme: prohíbe el uso de garaje como trastero

Una sentencia avala la norma aprobada por una comunidad de propietarios en Vélez-Málaga y rechaza el recurso de los afectados

La Audiencia Provincial de Málaga es firme: prohíbe el uso de garaje como trastero

El Congreso tumba el decreto del Gobierno para regular a los ‘lobbies’ con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN

El resultado de la votación ha sido de 155 votos a favor, 179 en contra y 12 abstenciones

El Congreso tumba el decreto del Gobierno para regular a los ‘lobbies’ con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN

La cosecha de aceituna de mesa en Andalucía caerá un 28% este año por la ola de calor de septiembre: no superará las 459.000 toneladas

La asociación ASAJA ha revisado a la baja sus estimaciones tras un episodio de calor extremo con máximas de hasta 44 grados, que deshidrató los olivares y arruinó parte del fruto a principios de mes

La cosecha de aceituna de mesa en Andalucía caerá un 28% este año por la ola de calor de septiembre: no superará las 459.000 toneladas

Una senderista de 70 años queda atrapada en los Alpes italianos durante cinco días y sobrevive comiendo arándanos

La mujer consiguió resguardarse bajo los árboles, racionar sus provisiones y, tras varios días, fue trasladada al hospital

Una senderista de 70 años queda atrapada en los Alpes italianos durante cinco días y sobrevive comiendo arándanos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Málaga es firme: prohíbe el uso de garaje como trastero

La Audiencia Provincial de Málaga es firme: prohíbe el uso de garaje como trastero

La Audiencia Nacional frena de forma provisional el campamento para migrantes en el puerto de Ceuta

Tu pie izquierdo puede desgastar una pieza muy importante del coche sin que te estés dando cuenta

Renfe tendrá que pagar 500 euros a una viajera por el “sufrimiento emocional” y la “angustia” que le generó el retraso de 187 minutos de su tren

Los eurodiputados no consiguen un acuerdo para condenar la crisis en Ceuta: hay siete propuestas y 84 enmiendas porque el PP quiere colar más críticas al Gobierno

ECONOMÍA

La bajada del petróleo da un respiro, pero la gasolina y el diésel siguen disparados: llenar el depósito ya cuesta más de 100 €

La bajada del petróleo da un respiro, pero la gasolina y el diésel siguen disparados: llenar el depósito ya cuesta más de 100 €

El Congreso avala el plan de ayudas a Ceuta y deroga el decreto para regular a los ‘lobbies’ tras el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN

La cosecha de aceituna de mesa en Andalucía caerá un 28% este año por la ola de calor de septiembre: no superará las 459.000 toneladas

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

El Gobierno quiere que los agricultores jubilados sigan cobrando las ayudas de la PAC para evitar el abandono del campo

DEPORTES

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España

Muere a los 26 años el hijo de Nacho Novo, exfutbolista gallego: “Nada en mi vida podría haberme preparado para escribir este mensaje”

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, suelta la bomba: “Vuelvo al circuito, pero no puedo decir con quién”