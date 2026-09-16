Educación acelera con los sindicatos el decreto que bajará ratios en 0 a 3 años y en FP

Guardar

Madrid, 16 sep (EFE).- El Ministerio de Educación se reúne este miércoles con los sindicatos docentes para acelerar el decreto que bajará las ratios en las escuelas infantiles de 0 a 3 años y el número de alumnos por aula en los ciclos de Formación Profesional (FP), aunque propone retrasar hasta el curso 2029-2030 la ratio de 15 estudiantes por clase en la FP Básica.

Educación retoma la mesa negociadora para presentar el real decreto definitivo que propone al Consejo de Ministros y que modificará el decreto que rige los criterios y requisitos mínimos de los centros de enseñanza de segundo ciclo de infantil, primaria y secundaria y mejora las ratios de 0 a 3 años, bachillerato y Formación Profesional.

PUBLICIDAD

Una ley que no necesita ser tramitada por el Parlamento y que una vez que entre en vigor en el BOE el Gobierno tiene un plazo de seis meses para su modificación.

Según el borrador de este último decreto al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio propone bajar el número de alumnos de la FP de grado básico a un máximo de 15 por docente, frente a los 20 actuales, y que este tope se haya alcanzado en el curso 2029-2030, un año después de su propuesta inicial.

PUBLICIDAD

En cuanto a los grados medio y superior de FP fija en 25 el número máximo de alumnos por profesor para el curso 2028-2029. También contempla un tope de 30 alumnos (frente a los 35 actuales en bachillerato), a conseguir en 2029-2030, en primero de Bachillerato y al curso siguiente en segundo.

En Educación Infantil sitúa un máximo de 4 bebés por educadora para las aulas de menores de un año, 6 en las de uno a dos años y 8 en las clases de dos a tres años, a partir del próximo curso, 2027-2028 y hasta el 2029-2030, mientras que para el ciclo de 3 a 6 años, establece 20 alumnos (frente a los 25 actuales) también de la misma forma progresiva.

PUBLICIDAD

El decreto, que también recoge la bajada de ratios en primaria y secundaria regula los espacios en los centros y en las escuelas infantiles y señala que debe haber "espacios necesarios para impartir los apoyos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo".

Los centros que ofrecen el primer ciclo de la educación infantil deberán contar con un mínimo de tres unidades, un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados y en todo caso, con un mínimo de 2 metros cuadrados por puesto escolar.

PUBLICIDAD

Las aulas destinadas a niños y niñas menores de dos años dispondrán de áreas diferenciadas para el descanso e higiene del niño y tendrán una sala polivalente de 30 metros cuadrados que podrá ser usada de comedor y un patio de juegos con una superficie nunca inferior a 75 metros cuadrados.

En segundo ciclo de infantil, las características son similares pero con un patio de juegos con una superficie nunca inferior a 150 metros cuadrados para cada seis unidades o fracción y con horario de uso diferenciado en el caso de que se escolaricen alumnos de otras etapas educativas.

PUBLICIDAD

La norma se refiere al ámbito rural y señala que los centros de educación infantil y primaria que atiendan a poblaciones de especiales características sociodemográficas o escolares quedan exceptuados de los requisitos sobre el número de unidades con que deben contar los centros.

"Para estos centros se entenderá por unidad escolar la agrupación de alumnos atendidos conjunta y simultáneamente por un profesor de manera ordinaria, independientemente del nivel al que pertenezcan", propone.

PUBLICIDAD

También se centra en los riesgos climáticos que presentan los centros educativos e incluye un artículo nuevo sobre atención a la salud, protección y bienestar, que señala que todos los centros, "en el marco de su autonomía organizativa, deberán disponer procedimientos específicos de actuación para su activación ante fenómenos de temperaturas extremas o riesgos climáticos". EFE