Cuatro heridos en una pelea con catanas en Lleida

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Lleida, 16 sep (EFE).- Cuatro personas han resultado heridas en Lleida, algunas de ellas por arma blanca, en una pelea con catanas, machetes y palos, según han informado este miércoles a EFE los Mossos d'Esquadra.

Varios testigos han alertado a la policía catalana de la pelea, que ha comenzado alrededor de las siete de la mañana en la Plaza dels Pagesos, desde donde los participantes, de origen paquistaní, se trasladaron después a Gardeny.

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Los heridos han sido trasladados en ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para identificar a los autores de las agresiones. EFE

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