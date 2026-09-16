Álvarez (UGT) aboga por "huir de la politización barata e indigna" con los migrantes

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Sevilla, 16 sep (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha abogado por "huir de la politización barata e indigna" con los migrantes en Ceuta para "arrancar un voto más", ya que "se genera odio y no beneficia a los trabajadores ni a los ciudadanos, sino a unos pocos".

En declaraciones a la prensa antes de participar en la VI Conferencia Permanente de Sindicatos del Metal de Europa Mediterránea, ha considerado un "escándalo que ni el Gobierno de Ceuta, que es el responsable y el que tiene las competencias con los menores, ni las comunidades autónomas tengan capacidad para que los menores puedan ser acogidos en España".

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Ha defendido que España tiene que cumplir con la legislación en materia de inmigración y ha censurado que "el tema de Ceuta se interpreta desde perspectiva miserable y partidista que hace casi imposible tratar con dignidad a esas personas migrantes y que los ciudadanos de Ceuta puedan recuperar la normalidad", que "son los que están pagando las consecuencias" de esta situación, ha precisado.

Álvarez ha afirmado que "el gobierno de Ceuta, el de España y las comunidades deberían hablar menos y hacer más" para llevar a cabo el proceso relativo a los menores migrantes que llegaron a Ceuta en la entrada masiva de finales de julio y que permanecen en la ciudad.EFE

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