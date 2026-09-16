Albares carga contra su homólogo italiano y tacha de "indignos" los nuevos controles

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Madrid, 16 sep (EFE).- El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha cargado este martes contra su homólogo italiano, Antonio Tajani, por ser "uno de los máximos frenos" para que el catalán, el euskera y el gallego no sean aún oficiales en la UE y por los controles "indignos" que se han renovado en los aeropuertos de ese país para pasajeros procedentes de España.

En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, Albares ha señalado que él ya ha reprochado a Tajani su actitud y ha preguntado al PP si piensa también hacerlo, porque es "una vergüenza".

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Ha respondido así cuando la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo le ha preguntado si pensaba "vetar la entrada de Ucrania en Europa para pagar a Puigdemont", después de que Exteriores haya descartado que la UE pueda contar con nuevas lenguas oficiales a través del ingreso de países candidatos sin que se haya resuelto la petición de que el catalán, el euskera y el gallego obtengan esa consideración.

Albares ha garantizado que España es "totalmente favorable" a que Ucrania entre en la UE y ha subrayado que si las lenguas cooficiales españolas no son todavía oficiales en la UE es porque el PP está pidiendo a los gobiernos europeos afines que se opongan.

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Y ha personificado esa oposición en Tajani, un ministro al que los populares, ha dicho, invitan a sus congresos, "lo jalean y lo abrazan". EFE

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