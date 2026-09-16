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Aarón Martín: "Hay que olvidar este partido"

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(Corrige el apellido del jugador en el primer párrafo: Aarón Martín)

Barcelona, 16 sep (EFE).- El jugador del Racing de Santander Aarón Martín instó a sus compañeros a olvidar la abultada derrota (7-2) que han sufrido ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou.

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"Sabemos el nivel que tiene el Barça, pero hay que seguir con nuestro ritmo en la LaLiga. Hay que olvidar este partido", afirmó tras el encuentro en declaraciones a DAZN.

Martín reconoció que el encuentro "estaba jodido" por el nivel que mostró el Barcelona y lamentó las pérdidas que sufrieron intentando salir con el balón controlado.

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"Cuando mejor hemos salido con el balós, hemos sufrido pérdidas y nos han hecho más daño", concluyó. EFE

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