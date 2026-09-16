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A juicio cuatro policías por dejar tuerto a un votante del 1-0 con una pelota de goma

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Barcelona, 16 sep (EFE).- Un escopetero, un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional se sientan este miércoles en el banquillo, acusados de reventar el ojo a un votante del 1-O con una pelota de goma, en el único caso por las cargas del referéndum que llega a juicio al quedar excluido de la amnistía.

En la sección segunda de la Audiencia de Barcelona comienza hoy el juicio contra los cuatro policías nacionales, que se prolongará cuatro sesiones y finalizará, precisamente, el 1 de octubre, nueve años después del referéndum unilateral de independencia convocado por el Govern de Carles Puigdemont que comportó un inédito despliegue de miles de policías nacionales y guardias civiles en Cataluña para impedirlo.

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 La Fiscalía pide la absolución

La Fiscalía pide la absolución de los cuatro policías nacionales, al entender que su conducta estaba "amparada" por la eximente del cumplimiento del deber y su obligación de reaccionar ante la actitud de "resistencia y desobediencia grave o incluso atentado a la autoridad" de los votantes del referéndum.

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De hecho, el propio Roger Español, quien dos años después de perder el ojo en las cargas contra la consulta fue candidato de Junts al Senado, estuvo procesado por atentado a la autoridad por arrojar una valla contra la línea policial frente a las puertas de la escuela Ramon Llull de Barcelona, que acogía urnas del 1-O.

Español fue amnistiado, pero no así los cuatro agentes acusados de dejarlo tuerto por el disparo de una pelota de goma: la ley excluye expresamente del perdón los actos dolosos que hayan provocado la pérdida o inutilidad de un órgano.

Aunque la Fiscalía pide su absolución, los cuatro agentes se sientan en el banquillo por la acusación que mantienen contra ellos Roger Español, el centro pro derechos humanos Iridia y las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural, que atribuyen a los policías de los delitos de lesiones y torturas.

 Petición de cárcel e indemnización

Roger Español pide para los agentes trece años de cárcel y una indemnización de 320.632 euros de la que respondería el Ministerio de Interior como responsable civil subsidiario. La misma pena de prisión solicitan Iridia y Òmnium, mientras que la ANC propone un año menos.

En su escrito de acusación, mantiene que los mandos policiales ordenaron disparar pelotas de goma, cuando se replegaban por la calle Sardenya de Barcelona tras intervenir para impedir la votación en el instituto Ramon Llull, pese a ser conscientes de que no existía una situación de peligro y de que podían lesionar de gravedad a algunos de los concentrados a las puertas del centro.

Según Español, cuando los agentes se iban retirando, uno de ellos le dio un empujón, a lo que él reaccionó recriminándole el gesto, y ello fue advertido por el escopetero procesado. Con la intención de "castigarlo" por participar en la protesta, añade, le disparó en tres ocasiones pelotas de goma: las dos primeras no le alcanzaron pero la tercera, a solo 14 metros, le vació el ojo.

 Más de 90 testigos

Roger Español será el primero de la quincena de testigos que está previsto que declaren este miércoles, entre quienes figuran el comisario jefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional.

El jueves lo harán medio centenar de agentes el cuerpo y el juicio proseguirá el día 30 de septiembre con la comparecencia de otras trece personas, entre ellos mandos policiales y mossos d'esquadra.

La sala ha permitido que los acusados sean interrogados en la última sesión del juicio, el próximo 1 de octubre, antes de que acusaciones y defensas presenten sus conclusiones finales.

Tras el juicio, se ha convocado una movilización en el Arc de Triomf de Barcelona -a la que al día siguiente seguirá un concierto solidario-, en el marco de la campaña impulsada por entidades pro derechos humanos contra la impunidad de los agentes responsables de las cargas del 1-O. EFE

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