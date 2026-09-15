Willy Hernangómez: "Las próximas ventanas en noviembre son fundamentales"

Guardar

Madrid, 15 sep (EFE).- Willy Hernangómez, jugador del Unicaja y capitán de la selección española, remarcó la importancia de los próximos partidos correspondientes a la ventana de clasificación al Mundial de Catar 2027 en el próximo mes de noviembre, después de las últimas derrotas ante Portugal y Grecia.

Tras una gran primera fase, España, entrenada por Chus Mateo, ha complicado su clasificación al Mundial con dos derrotas consecutivas. Pese a ello, Hernangómez confía en el equipo para revertir el rumbo y estar en Catar el próximo verano, tal y como comentó este martes en la presentación de la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa en Madrid.

PUBLICIDAD

"Bueno, yo creo que desde el primer momento que se empezaron las ventanas sabíamos que de la dificultad no que requiere la clasificación para el Mundial. Obviamente, pues empezamos muy bien con muchas victorias. Y, bueno, es verdad que ahora las próximas ventanas en noviembre son fundamentales, tenemos que saber de la importancia que tienen, estar centrados y, bueno, intentar sumar y hacer lo mejor posible porque tenemos que intentar conseguir esas dos victorias", analizó.

Por otro lado, se mostró con "muchas ganas" de aprender de la mano de Txus Vidorreta y como nuevo jugador del Unicaja Málaga, al que llega para ser una de las piezas claves en el juego interior.

PUBLICIDAD

"Con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, de crecer, tanto la manera colectiva como la individual, de intentar aprender lo máximo posible de Txus. Somos al final muchos jugadores nuevos, entrenadores también nuevos y bueno, con muchísima ilusión, con ganas de trabajar y de hacer las pasar bien", reconoció.

Tras un par de temporadas llenas de altibajos en Barcelona, el pívot confió al "120 por ciento" en el nuevo entrenador y en su nuevo equipo para disfrutar de nuevo del baloncesto y sentirse importante.

PUBLICIDAD

"Sí, 120 por ciento. La verdad que estoy disfrutando mucho de cada entreno desde que aterricé en Málaga y trabajando mucho, sobre todo pequeños detalles, cosas que tengo que mejorar. Ganando confianza, sintiéndome jugador cada día, en los entrenamientos, en los partidos, disfrutando muchísimo de competir y del trabajo, así que bueno, contento y con muchas ganas", admitió. EFE