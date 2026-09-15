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Vinicius: “Los goles van a volver; no puedo fallar tantas”

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Madrid, 15 sep (EFE).- Vinicius Júnior, delantero del Real Madrid, expresó este martes que “no” puede “fallar tantas” ocasiones, pero esperó que “los goles van a volver”, después del partido de LaLiga EA Sports contra el Elche en el Martínez Valero, con triunfo de su equipo por 2-3.

“Los goles van a volver… no puedo fallar tantas. Domingo hay más (su equipo se mide al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano). ¡Hala Madrid!”, publicó el delantero brasileño en su cuenta oficial de ‘Instagram’.

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Vinicius jugó hasta el minuto 68 frente al Elche, con cinco remates, solo uno entre los tres palos y sin ningún gol. Los tantos de su equipo fueron anotados por Arda Güler, Kylian Mbappé y Carlos Espí.

El delantero brasileño ha marcado un gol en siete partidos en esta temporada. EFE

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