Venezuela convoca a 34 jugadores para amistosos contra Japón, Corea del Sur y Jordania

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Caracas, 15 sep (EFE).- El seleccionador de Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo, anunció este martes a los 34 jugadores convocados para los próximos amistosos contra Japón, Corea del Sur y Jordania, sin Salomón Rondón y con figuras como Jon Aramburu, del español Real Sociedad, y Cristian Cásseres Jr., del francés Toulouse.

Del total, son cuatro arqueros, doce defensores, ocho volantes y diez atacantes, indicó en una conferencia de prensa el entrenador de la Vinotinto, quien afirmó que se trata de "un verdadero grupo" integrado por "los mejores jugadores" para lo que se va a "afrontar en estas próximas fechas".

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Venezuela jugará contra Japón el próximo 28 de septiembre, contra Corea del Sur el 2 de octubre y contra Jordania el 6 de octubre, según el calendario de las fechas FIFA.

Entre los arqueros, Vizcarrondo incluyó a José David Contreras, del club ecuatoriano Barcelona SC, mientras que entre el grupo de defensores, además de Aramburu, llamó a Yordan Osorio, del club colombiano Deportes Tolima, y a Nahuel Ferraresi, quien juega con el Botafogo de Brasil.

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Para el mediocampo convocó a Yangel Herrera, quien también forma parte de la Real Sociedad, y en el ataque estarán los delanteros Kevin Kelsy, del equipo escocés Rangers, y a Gleiker Mendoza, del Shakhtar Donetsk de Ucrania.

El seleccionador destacó el trabajo para "poder desarrollar un modelo de juego que sirva no solo para competir, sino para ganar", pero "siempre partiendo desde la idea de la humildad".

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En ese sentido, dijo que, además de un modelo de juego, el desarrollo de "una identidad" entre los jugadores "va a colaborar y va a facilitar a generar resultados".

"Trataremos de, en cierta forma, hacer un plan de juego coherente para poder ir a ganar, (...) no vamos a ir a escondernos, entendemos también que podemos pasar zozobras ", señaló.

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Vizcarrondo aclaró que "posiblemente en dos años" recurran a "jugadores que son jóvenes ahora y que, en ese momento, ya tendrán una madurez distinta".

La siguiente es la lista de convocados:

Porteros: José Contreras, Cristopher Varela, Joel Graterol y Frankarlos Benítez.

Defensa: Teo Quintero, Luis Balbo, Juan David Sánchez, Christian Makoun, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Andrusw Araujo, Bianneider Tamayo, Carlos Vivas, Jon Aramburu, Delvin Alfonzo y Román Davis.

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Mediocampo: Cristian Cásseres Jr., Daniel Pereira, Marco Libra, Yangel Herrera, Sebastián Mendoza, Nicola Profeta, Telasco Segovia y Wikelman Carmona.

Delanteros: Gleiker Mendoza, Edson Tortolero, Yerwin Sulbarán, David Martínez, Ender Echenique, Jesús Ramírez, Kevin Kelsy, Jhonder Cádiz, Jovanny Bolívar y Bryan Castillo. EFE

(foto)(vídeo)