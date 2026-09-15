Urtasun dice a Weber que pida perdón por la postura del PP Europeo ante la crisis de Ceuta

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Madrid, 15 sep (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reclamado este martes al presidente del PP europeo, Manfred Weber, que pida perdón por la postura que están manteniendo su formación y el PP español ante la crisis de Ceuta.

Así lo ha asegurado a los periodistas tras inaugurar la exposición 'Lyceum Club Femenino 1926-2026' en la sede de la Fundación Ortega-Marañón, en Madrid, al ser preguntado por el hecho de que el PP europeo esté valorando promover la suspensión del acuerdo entre la UE y Marruecos, en respuesta a la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta.

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Urtasun ha reprochado a los dirigentes del PP europeo su falta de solidaridad con España y los ha acusado de actuar con una "grandísima irresponsabilidad" al "presionar" para que el Gobierno de España no traslade a los migrantes que permanecen en Ceuta.

Ha recordado que, cuando en 2023 llegaron a la isla italiana de Lampedusa más de 100.000 personas, la reacción de la UE fue "de solidaridad", ya que entonces apoyó el traslado a la península italiana de más de 60.0000 migrantes para poder descongestionar la isla.

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Sobre la visita que realizará la próxima semana a Ceuta una delegación comunitaria encabezada por el presidente del PP europeo, Manfred Weber, ha afirmado que sigue "sin entender qué pinta" (el dirigente popular) en Ceuta.

En cuanto a la especulaciones sobre el supuesto chantaje de Marruecos a Pedro Sánchez con información obtenida tras el hackeo de su teléfono móvil, Urtasun ha señalado que no tiene ninguna información de que esas teorías sean verdad.

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Pese a ello, el también portavoz de Sumar ha expresado su convencimiento de que todo lo ocurrido sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta "se sabrá" y ha asegurado de que no tiene "ninguna duda" de la responsabilidad de Marruecos en este asunto.

Respecto al plazo que Sánchez se ha marcado hasta final de año para que la situación en Ceuta se estabilice, ha comentado que están trabajando intensamente para solucionar el problema.

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En este sentido, Urtasun ha defendido el traslado inmediato a la Península de migrantes, especialmente de unas 500 niñas en situación de riesgo, para facilitar que Ceuta vuelva la normalidad. EFE