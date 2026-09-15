Un trabajador muerto y otro herido grave al limpiar una fosa séptica en Tarragona

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Tarragona, 15 sep (EFE).- Un trabajador ha muerto y otro ha resultado herido de gravedad al inhalar gases tóxicos mientras limpiaban este martes una fosa séptica en el Mercado Central de Tarragona, ha confirmado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 20:00 horas en la planta menos tres del aparcamiento del mercado, donde los operarios realizaban tareas de reparación en el desagüe y había una acumulación de monóxido de carbono por un atasco, según los Bomberos de la Generalitat.

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Tras recibir el aviso, los equipos de emergencias han localizado inconscientes en este punto a los dos trabajadores. Uno de ellos ha fallecido y el otro ha sido trasladado en estado crítico al hospital Joan XXIII de Tarragona.

En un mensaje en la red social X, el conseller Sàmper ha lamentado este accidente laboral y ha expresado su pésame a la familia, amistades y compañeros del operario fallecido.

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"También quiero expresar mi preocupación por el estado del trabajador herido crítico y desearle una evolución favorable", ha añadido.

Hasta la zona se han desplazado siete dotaciones de los Bomberos, que están revisando y ventilando las instalaciones.

Los Mossos d'Esquadra, por su parte, han evacuado el mercado central y la plaza Corsina y han establecido un perímetro de seguridad y cortado el tráfico en la zona, ya que en un principio sospechaban que pudiera tratarse de una fuga de gas. EFE

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(Vídeo)