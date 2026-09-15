Un incendio forestal en Quiroga (Lugo) quema más de 20 hectáreas

Lugo, 15 sep (EFE).- Un incendio forestal registrado este martes en Quiroga (Lugo), en el lugar de Pacios da Serra, ha quemado más de 20 hectáreas, según los cálculos facilitados por el departamento de Medio Rural.
El fuego se originó a las 15:25 horas y que hasta el lugar han ido tres técnicos, 12 agentes, 16 brigadas, 15 motobombas, cuatro palas, dos unidades técnicas de apoyo, siete helicópteros y nueve aviones.
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La Xunta recuerda que está a disposición de la ciudadanía un número de teléfono, el 085, al que llamar si se detectan incendios.
Septiembre sigue siendo de altas temperaturas, con días todavía propios del pleno verano. EFE
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