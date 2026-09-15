Rufián circunscribe su liderazgo al frente de las izquierdas a Cataluña

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Madrid, 15 sep (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha circunscrito este martes su papel para liderar un frente común de las izquierdas a Cataluña.

Preguntado por si se descarta como candidato del frente de unidad de la izquierda, ha dicho que le gustaría que hubiera un frente en Cataluña, que puede ser "inspiración y reflejo para otras regiones".

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En declaraciones a los medios en la Cámara Baja, ha insistido en que se dan las condiciones para un frente amplio de formaciones progresistas y se ha ofrecido a ayudar para que salga en "otros sitios".

Ha mostrado su disposición a estar presente en ese frente "pero como candidato en Cataluña", dejando atrás la posibilidad planteada por él mismo el pasado mes de mayo para liderar un movimiento de las izquierdas en las próximas elecciones generales.

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En cuanto al llamamiento de la número dos de Podemos, Irene Montero, para celebrar unas primarias abiertas en la izquierda para elegir candidato, a las que ella se presentaría, ha insistido en que frente al "quien pueda hacer que haga" se queda con el que "quien pueda unir que una".

Ha añadido además que Montero es una gran candidata y ha confiado en que puedan hacer "cosas conjuntamente" en Cataluña. EFE