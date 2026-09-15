Espana agencias

Rufián circunscribe su liderazgo al frente de las izquierdas a Cataluña

Guardar

Madrid, 15 sep (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha circunscrito este martes su papel para liderar un frente común de las izquierdas a Cataluña.

Preguntado por si se descarta como candidato del frente de unidad de la izquierda, ha dicho que le gustaría que hubiera un frente en Cataluña, que puede ser "inspiración y reflejo para otras regiones".

PUBLICIDAD

En declaraciones a los medios en la Cámara Baja, ha insistido en que se dan las condiciones para un frente amplio de formaciones progresistas y se ha ofrecido a ayudar para que salga en "otros sitios".

Ha mostrado su disposición a estar presente en ese frente "pero como candidato en Cataluña", dejando atrás la posibilidad planteada por él mismo el pasado mes de mayo para liderar un movimiento de las izquierdas en las próximas elecciones generales.

PUBLICIDAD

En cuanto al llamamiento de la número dos de Podemos, Irene Montero, para celebrar unas primarias abiertas en la izquierda para elegir candidato, a las que ella se presentaría, ha insistido en que frente al "quien pueda hacer que haga" se queda con el que "quien pueda unir que una".

Ha añadido además que Montero es una gran candidata y ha confiado en que puedan hacer "cosas conjuntamente" en Cataluña. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

La reina Máxima de Holanda firma su look más discreto en el Prinsjesdag 2026: blusa negra, su falda blanca favorita y un tocado sobrio

La monarca, conocida por sus estilismos coloridos y extravagantes, ha cedido el protagonismo en el Día del Príncipe

La reina Máxima de Holanda firma su look más discreto en el Prinsjesdag 2026: blusa negra, su falda blanca favorita y un tocado sobrio

Retiran después de 26 días un camión calcinado con toneladas de pulpo podrido que obstaculizaba la A-381 en Cádiz

Una empresa de Algeciras se despliega en el kilómetro 61 para retirar el marisco descompuesto y desbloquear la autovía

Retiran después de 26 días un camión calcinado con toneladas de pulpo podrido que obstaculizaba la A-381 en Cádiz

Todo lo que se sabe del funeral de Astrid de Noruega: de la fecha concreta al protocolo de luto que ha establecido el rey Haakon VIII

La princesa falleció el pasado 11 de septiembre a los 94 años y tan solo dos semanas después que su hermano Harald V

Todo lo que se sabe del funeral de Astrid de Noruega: de la fecha concreta al protocolo de luto que ha establecido el rey Haakon VIII

Schengen seguirá suspendido entre España e Italia todo septiembre: ambos países prorrogan los controles fronterizos hasta (mínimo) el 8 de octubre

Tras la decisión de Italia de prorrogar otros 15 días sus controles a personas procedentes de España, el Gobierno español ha reinstaurado sus propios controles para los viajeros

Schengen seguirá suspendido entre España e Italia todo septiembre: ambos países prorrogan los controles fronterizos hasta (mínimo) el 8 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bruselas exige al Gobierno una solución urgente para la crisis migratoria en Ceuta: “Aquellos que entraron ilegalmente deben ser devueltos rápidamente a Marruecos”

Bruselas exige al Gobierno una solución urgente para la crisis migratoria en Ceuta: “Aquellos que entraron ilegalmente deben ser devueltos rápidamente a Marruecos”

Schengen seguirá suspendido entre España e Italia todo septiembre: ambos países prorrogan los controles fronterizos hasta (mínimo) el 8 de octubre

Feijóo propone retirar la nacionalidad a los extranjeros que cometan delitos graves como violaciones, asesinatos o abusos sexuales

El patrullero ‘Tagomago’ de la Armada termina su misión en el estrecho de Gibraltar tras monitorear tres buques rusos

La ofensiva contra el crimen organizado en Suecia que ha marcado las elecciones: “Usaremos todo el poder de la sociedad contra las bandas”

ECONOMÍA

España crece más de lo previsto, pero los hogares afrontan más inflación, hipotecas más caras y menor consumo

España crece más de lo previsto, pero los hogares afrontan más inflación, hipotecas más caras y menor consumo

La Generación Z quiere mandar antes de los 30 y la IA va a acelerar su llegada a los puestos directivos

Virginia López, abogada laboralista: “Se puede cambiar la legislación para que la jornada partida deje de ser la opción barata y cómoda”

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

El INE confirma la subida del IPC al 4,3% en agosto tras un repunte del 21,3% en gasolina y diésel

DEPORTES

La maldición de la Champions para los estadios españoles: hace 70 años que un equipo de LaLiga no gana la Copa de Europa en España

La maldición de la Champions para los estadios españoles: hace 70 años que un equipo de LaLiga no gana la Copa de Europa en España

El FC Barcelona deja de lado a Rodri y ya tiene su favorito para el Balón de Oro: “El club se ha decantado por Lamine porque entienden que es el jugador que más lo merece”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

El Gran Premio de España en Madrid tardará en amortizarse entre “cuatro y cinco años”, según un experto en economía