Robles apoya que la directora del CNI comparezca en la comisión de secretos oficiales

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Madrid, 15 sep (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado este martes dispuesta a que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, comparezca en la comisión de secretos oficiales para informar acerca de las entradas masivas en Ceuta, como le ha pedido el PP.

"Por lo que a mí respecta, por parte de la directora del CNI, vamos en cualquier momento a la comisión", ha afirmado Robles ante la solicitud del senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, que durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta ha defendido que tras la desclasificación aún quedan muchos informes por conocer.

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Robles también ha dicho sentirse orgullosa de las Fuerzas Armadas, el CNI, el CIFAS (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas) y "de todas las fuerzas de inteligencia del Estado", después de que el senador del PP le instara a decir la verdad y a apoyar al CNI, tras negar Moncloa que este centro anticipara la escala de la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

El PP ha incidido en las diferencias en el seno del Gobierno respecto a los avisos del CNI y le ha dicho a Robles que no puede soplar y sorber al mismo tiempo y que tiene dos opciones: abandonar al Gobierno o desenmascararlo.

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"Predica mucho que es una mujer de Estado, pues elija: (Pedro) Sánchez o España; las dos cosas, imposible", ha recalcado Martínez-Maíllo.

Robles ha dicho que no sabe por qué no se cansan de darle consejos si no les hace "ningún caso" y ha acusado al PP de actuar con la única finalidad de ir contra el Gobierno, algo que "no es patriotismo", reprochando además que Miguel Tellado, secretario general del PP, sostuviera que la CIA avisó al CNI y aún no se haya disculpado.

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A Robles el PP también le ha preguntado por qué tardaron tanto en movilizar a los militares para proteger la frontera y "quién lo impidió". "¿Usted habló con Sánchez en esas horas? ¿Habló con Marlaska? Por cierto, ¿se habla con Marlaska?", ha preguntado Maíllo, que ha apuntado a un problema de "guerra interna" en el Gobierno.

El senador del PP también le ha dicho a Robles que lo ocurrido es una "profunda negligencia" y ha considerado "muy probable" que desde el Gobierno tengan que acudir a dar explicaciones en los juzgados. Además, ha afeado que el presidente del Gobierno alabara la inteligencia de Marruecos preguntando a Robles "para quién trabajan".

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La ministra por su parte ha defendido que el Ejecutivo tiene sentido de Estado y está con Ceuta, mientras que el PP solo busca "hacer ruido". "No pierdan tanto tiempo conmigo, que yo no soy nadie", le ha dicho también al senador del PP. EFE