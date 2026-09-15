Roberto Fernández: "Es un sueño ir a la selección, el viernes estaré atento al móvil"

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Leganés (Madrid), 15 sep (EFE).- Roberto Fernández, delantero del Espanyol y autor del gol frente al Rayo Vallecano, lamentó la derrota frente al equipo madrileño, reconoció que la reacción que tuvieron llegó "tarde" en la segunda parte y a nivel personal aseguró que premiar su buen rendimiento con una llamada de la selección española sería "un sueño".

El Espanyol perdió en Butarque, en Leganés, con el Rayo Vallecano, en un duelo en el que se marcharon al descanso perdiendo 2-0, recortaron diferencias en la segunda parte y acabaron haciendo sufrir al equipo madrileño.

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"Se reaccionó bien pero tarde, debimos hacerlo antes del descanso, porque tuvimos las ocasiones en la media hora final pero no hemos podido. Teníamos que ajustar la presión pero no la hemos hecho bien, nos ganaban con un jugador mas todo el rato, nos ganaban todas las segundas jugadas, pero luego no nos ha dado tiempo cuando lo hemos ajustado", dijo Roberto, en declaraciones a Movistar +.

El delantero del Espanyol está viviendo un buen momento deportivo y en las seis primeras jornadas de juego suma seis goles, un rendimiento que le hace ser un jugador a tener en cuenta para la selección española.

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"Es un sueño poder ir a la selección, desde niño, y agradezco a la afición sus cánticos. El viernes estaré atento al móvil a ver la convocatoria", comentó. EFE