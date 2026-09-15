Quique Sánchez Flores: El partido se ha decantado por un detalle de calidad

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Vitoria, 15 sep (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, consideró tras la derrota ante el Valencia CF (0-1) que el partido se decantó “por un detalle de calidad” y opinó que merecieron un punto.

El técnico babazorro dijo en rueda de prensa que despúes los primeros 15 minutos, donde les costó ajustar la posición de Javi Guerra, fluyeron con centros laterales y el rival fue a por la espalda. “Ha sido así hasta el final”, remarcó el madrileño, que se rindió el gol del equipo ‘ché’. “El gol es una maniobra excelente de Javi Guerra”, calificó y avisó de que en Primera División están “muy expuestos y cualquier maniobra puede poner en riesgo el partido”.

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“Hemos atacado con bastantes jugadores por detrás de la pelota”, manifestó, pero incidió en que han estado en el partido que imaginaban.

Sin embargo, Quique admitió que no lograron llevar al Valencia a esa situación incómoda de verse por detrás en el marcador.

“El rival tiene jugadores mucho mejores de lo que dice la clasificación y han jugado con un cuadrado y no ha sido fácil para el 4-4-2”, explicó.

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Asumió que lo peor fue “no saber cómo se iban a disponer en el campo y sobre la marcha había que rectificarlo”. “Entender lo que está pasando cuando estás ahí dentro no es fácil pero lo han hecho bien”, dijo a pesar de todo.

Confesó que “el riesgo de perder va a estar todo el tiempo” y recordó que son “un equipo humilde que trabaja y pelea y los detalles van a decantar los partidos”.

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El Alavés no marcó gol después de 17 partidos consecutivos. De hecho, con Quique Sánchez Flores en el banquillo nunca se había quedado a cero en su casillero.

“Es doloroso no marcar porque estábamos acostumbrados, pero no estoy de acuerdo en el caudal porque las estadísticas dicen hemos tirado 16 veces y ellos 10 y en Santander también lanzamos más que el rival”, expuso. EFE

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jd/arh