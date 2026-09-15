Puente acusa a jueces de "corporativismo" y pide al Poder Judicial posiciones "más valientes" con algunas resoluciones

15/09/2026 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha abordado en el Consejo de Ministros y en la reunión previa a este el seguimiento sobre la situación en Ceuta tras la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma desde el mes de julio. Además el Consejo de Ministros ha aprobado el texto definitivo que regula el llamado comité de inversiones estratégicas, un órgano que facilita que empresas consideradas estratégicas cuenten con una vía rápida para poder operar en España en el plazo de un mes. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) de hacer un "corporativismo" que prescinde de la "realidad" ante resoluciones judiciales que, en su opinión, son cuestionables, como la que retira el derecho al voto a los nacionalizados por la denominada 'ley de nietos'.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente también ha pedido "algún pronunciamiento" del Poder Judicial "un poco más valiente" y "más realista" a la hora de "valorar lo que está sucediendo en este país con determinadas resoluciones judiciales".

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El titular de Transportes se ha expresado de esta manera después de que la AJFV señalara que las críticas del Gobierno hacia el Tribunal Supremo por la suspensión cautelar de los efectos electorales de la denominada 'ley de nietos' suponen "descalificaciones que trascienden la legítima crítica a una resolución concreta".

Puente ha lanzado varias preguntas a la asociación al interpelarles para que se pronuncien sobre las reuniones "en secreto" que miembros de la Judicatura y Fiscalía mantuvieron con el PP. En concreto, ha pedido saber la opinión del encuentro que mantuvo el ponente de la resolución de la 'ley de nietos', Antonio Narváez, con el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en 2023 y donde, según el ministro, expresó el deseo de que gobernara para que derogara leyes progresistas y mostró dudas sobre sistema electoral español.

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Dicho esto, Puente ha reclamado a la AJPV que se pronuncie si Narváez "es el ponente más adecuado para garantizar la apariencia de imparcialidad exigible en este caso" y también sobre las palabras de los magistrado del Supremo en la Junta Electoral Central (JEC) que, según ha dicho, indicaron que el auto del TS era un "despropósito jurídico".

"Estaría bien que se pronunciaran", ha insistido Puente, quien ha lamentado también que los miembros de la carrera judicial "se escudan exclusivamente en las declaraciones" de políticos, pero "se tapan los ojos" y "no se dan cuenta de que quien está poniendo en cuestión la propia imparcialidad del Poder Judicial son algunos jueces".

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Puente, que también ha respaldado las palabras del ministro Óscar López hablando de jueces "salvapatrias" y "lobos solitarios" que hacen política, ha defendido que él valora "hechos concretos", tildando el comunicado de la asociación como una "muestra de corporativismo que prescinde de la realidad y aboca al Poder Judicial a acabar más aún en su propio desprestigio". "En fin, allá ellos", ha concluido.

EL GOBIERNO APOYA A PUENTE

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha mostrado el respaldo del Gobierno a las palabras de Puente, de quien ha destacado que "tiene una larga experiencia jurídica".

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"A fin de cuentas, lo que constata es lo que todos opinamos y cada uno lo expresa de una manera: la necesaria imparcialidad e independencia del Poder Judicial y la confianza en que la justicia haga justicia", ha abundado la también portavoz del Ejecutivo.

"¿SABEN LO QUE VAN A VOTAR?"

En este contexto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado que se han inscrito 333.696 personas en las oficinas consulares y se han aprobado además 571.000 expedientes, por lo que ha preguntado si ya se sabe "lo que van a votar", ante las acusaciones del aumento del censo electoral.

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"Son españoles, acorde a una ley y, por tanto, quien dice que se adultera el censo porque estas personas pueden votar, también habría que ver si no se adultera el censo si, pudiendo tener ese derecho, no votan", ha resumido Torres, que también ha recordado que Feijóo ya reclamó en declaraciones pasadas la nacionalidad para nietos e hijos de exiliados.