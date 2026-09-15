Mónica García: refuerzos médicos enviados a Ceuta permiten que no se suspendan consultas

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Madrid, 15 sep (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha considerado esta noche que los refuerzos médicos enviados a Ceuta por su ministerio han posibilitado "no haber suspendido ni una sola consulta de la población ceutí".

Así lo ha manifestado Mónica García esta noche en el programa Hora 25 de la Cadena Ser al ser preguntada por la huelga convocada para el próximo 24 de septiembre por el Sindicato Médico de Ceuta "después de semanas reclamando descansos, medidas organizativas y soluciones estructurales ante la grave presión asistencial que sostienen desde el pasado mes de julio en la ciudad autónoma".

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"Hay una implicación emocional que entiendo que los profesionales llevan sobre sus hombros, pero hemos enviado refuerzos; lo que ha permitido no haber suspendido ni una sola consulta de la población ceutí", ha subrayado la ministra.

Ha reconocido que el sistema sanitario de Ceuta "ha sufrido una tensión propia de esta crisis migratoria", pero ha defendido que desde el Ministerio de Sanidad "se han puesto todos los recursos".

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"Si no ha habido colapso del sistema sanitario en Ceuta es por el sobresfuerzo de sus profesionales", además de por la ayuda de Cruz Roja, ha dicho la ministra, que ha añadido que aunque en Sanidad "nada es suficiente", los refuerzos enviados han colaborado para que pudieran llevar ese sobreesfuerzo.

Durante la entrevista la ministra ha hecho referencia así mismo a la denuncia de una posible alteración de los datos de listas de espera ocurrido en el hospital Ramón y Cajal y ha dicho que es algo que "no es anecdótico y que ocurre en muchos hospitales".

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A su juicio, las listas de espera "se han convertido en una herramienta política y electoral, no en una herramienta de gestión. Esto se hace a espaldas de los pacientes y de los cirujanos, que no saben qué está pasando".

Ha explicado que "es muy difícil investigarlo porque son documentos privados de una extrema sensibilidad" aunque ha referido que "las listas de espera de la Comunidad de Madrid no son fiables" y añadido que "a día de hoy, no tenemos ninguna denuncia de que esto haya ocurrido en otras comunidades".

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Mónica García ha señalado que ha habido un gran consenso de casi todas las comunidades autónomas para "que haya transparencia y trazabilidad", en las listas de espera que ha comparado con "un cajón de sastre opaco que no sabemos diferenciar lo importante de lo urgente y, en este caso, lo prioritario de lo no prioritario". EFE