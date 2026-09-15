Mónica García pide no "empezar la casa por el tejado" tras la candidatura de Montero y no priorizar "quién lidera"

10/09/2026 La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Congreso da luz verde a la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental se encontraba bajo administración española, una iniciativa que podría beneficiar a unas 80.000 personas y que se debate y vota en plena tensión con Marruecos por la crisis de Ceuta y después del varapalo judicial a la denominada 'ley de nietos'. POLITICA Isa Saiz - Europa Press

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La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha asegurado que las formaciones de izquierdas no deben "empezar la casa por el tejado" en respuesta a la candidatura presentada el pasado sábado por la líder de Podemos, Irene Montero.

"No sobra nadie, al revés, nos necesitamos todos pero sin empezar la casa por el tejado", ha afirmado esta martes en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que ha pedido aplazar el debate sobre "quién lidera o quién no lidera" la izquierda.

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En este sentido, ha apelado a acordar un "rumbo común" para que no gobiernen el Partido Popular y Vox, con "un consenso de todas las organizaciones políticas" que tienen "arraigo territorial" y "representación en nuestros diferentes parlamentos autonómicos". "Y desde ahí estamos construyendo", ha rematado.

García ha insistido en que los partidos que se presentaron en 2023 llevan "muchos meses trabajando" con "respeto" entre las formaciones y la "delicadeza" que "requiere el momento". Por ello, ha pedido "remar en la misma dirección" y "dentro de la misma marca".

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Y ha afirmado estar dispuesta a que el espacio lo lidere una persona de "fuera de su partido". "En el año 2023 nos presentamos como una suma de siglas y hemos sabido construir que esa suma de siglas no solamente sea una suma de siglas sino que sea un proyecto real, que sea palpable, que sea real, que sea fraterno, que sea duradero en el tiempo", ha aseverado.