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'La reina de Cuba' de Miguel Dalmau, Premio Café Gijón de Novela 2026

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Madrid, 15 sep (EFE).- El escritor catalán Miguel Dalmau (Barcelona, 1957) ha obtenido el Premio Café Gijón 2026 por 'La reina de Cuba', una historia de amor filial que se mueve entre la Cuba prerrevolucionaria y la España de posguerra.

El premio, al que se habían presentado un total de 534 títulos, está dotado con 20.000 euros y la publicación de la novela en la editorial Siruela.

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El jurado, formado por los escritores Pilar Adón, Ricardo Menéndez Salmón, Gioconda Belli, Marcos Giralt Torrente y Mercedes Monmany en calidad de presidenta, ha destacado su estilo "ágil, torrencial y lleno de autenticidad en la transmisión de una memoria atravesada por el amor filial".

"Esta obra no es tanto una biografía canónica, como la reconstrucción de un personaje complejo y lleno de matices", señala el fallo. EFE

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