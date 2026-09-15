'La Odisea' llega a Madrid a través de una exposición inmersiva y de realidad virtual

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Madrid, 15 sep (EFE).- La exposición 'La Odisea: El viaje inmersivo' abre sus puertas el próximo 18 de septiembre en el Matadero de Madrid de la mano de MAD Artes Digitales para sumergir al espectador en un viaje en primera persona a través de las aventuras de la epopeya de Homero.

Se trata de un recorrido de realidad virtual en el que el espectador visita lugares emblemáticos de la mitología griega, como el Olimpo de los dioses o el palacio de Cnosos, en Creta, gracias a unas gafas que alteran la realidad y permiten adentrarse en el contexto de la civilización griega antes de vivir las aventuras de Odiseo.

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Siempre acompañado por la voz de Homero, el visitante viaja a través de paisajes y retratos históricos del periodo micénico para conocer el arte, la religión, el gobierno y los valores del mundo griego, que son las raíces del mundo actual y así "sepa de dónde viene", afirma la organización de la exposición.

“Mis cantos, la Ilíada y la Odisea, cruzaron los siglos como naves eternas”, se presenta Homero para comenzar un trayecto a través de la historia de la Antigua Grecia y los acontecimientos que desencadenaron la Guerra de Troya y los hechos que dieron lugar al viaje de regreso de Odiseo a Ítaca.

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El espectador se pone entonces en la piel del héroe griego para vivir en primera persona el asalto a la ciudad de los troyanos, adentrarse en el caballo de Troya e incluso interactuar con la diosa Atenea.

La exposición avanza a una sala inmersiva de 1.200 metros cuadrados de superficie proyectable en la que se narran la aventuras más importantes del poema épico de Homero hasta la llegada de Odiseo a Ítaca y su reencuentro con Penélope, con una espectacular instalación holográfica con la que Homero invita a reflexionar sobre cómo el mensaje de la Odisea ha pervivido hasta la actualidad.

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El guion ha sido escrito por el historiador y escritor Nacho Ares y montado por MAD Artes Digitales, una empresa que, tras 'Los últimos días de Pompeya' y 'Cleopatra', tenía en la "recámara" narrar la historia de Odiseo, ha detallado el director de Márketing, Alfonso Segura.

La exposición se inaugura el 18 de septiembre en la Nave 16 de Matadero Madrid (Plaza de Legazpi, 8) de lunes a jueves y domingos de 10 a 20 horas y los viernes y sábados hasta las 21. Las entradas ya pueden ser adquiridas en la página web de Madrid Artes Digitales por un precio general de 19,90 euros y de 14,90 los lunes, Día del Espectador. EFE

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