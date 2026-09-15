James Rodríguez anuncia su retirada de la selección colombiana

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Bogotá, 15 sep (EFE).- El centrocampista James Rodríguez, exjugador entre otros equipos del Real Madrid y el Rayo Vallecano, anunció este martes su retiro de la selección colombiana, con la que fue goleador del Mundial de Brasil 2014, ha sido el futbolista que más veces vistió la camiseta tricolor y es el segundo máximo artillero.

"Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia", expresó el volante de 35 años en un video publicado en sus redes sociales.

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James, quien actualmente milita en el Atlético Nacional, disputó con la selección cafetera los mundiales de 2014, 2018 y 2026, así como la Copa América en 2015, 2016, 2019 y 2024, esta última en la que fue la gran figura del equipo subcampeón. EFE

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