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Interceptados 81 migrantes llegados en seis pateras a Formentera, Cabrera y Mallorca

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(Actualiza la NA2368 con dos nuevas pateras: una a Cabrera con 10 migrantes y otra a Formentera con 12)

Palma, 15 sep (EFE).- Un total de 81 migrantes de origen magrebí han sido interceptados a lo largo de este martes tras alcanzar las costas de Baleares a bordo de seis pateras: tres a Formentera, dos a Cabrera y una a Mallorca.

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Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, un primer grupo de 15 migrantes llegado en patera al archipiélago ha sido localizado a las 12:30 horas en la línea de costa de la zona de Punta Roja del Pilar de la Mola de Formentera.

En la localización ha participado el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), Salvamento Marítimo y el instituto armado del puesto de Formentera.

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La segunda embarcación ha sido localizada a las 13:45 horas con 17 personas a bordo a 14 millas al sureste de Formentera y ha contado con la intervención del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo.

Poco después, a las 15:00 horas, ha sido interceptada una tercera embarcación a dos millas al sur de Cabrera con 11 magrebíes a bordo.

En esta ocasión, han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y Salvamento Marítimo.

A las 16:35 horas ha sido localizado un cuarto grupo formado por 16 migrantes llegados en patera a la línea de costa de Cala Figuera, en Santanyí (Mallorca), del que se ha hecho cargo la Guardia Civil de la localidad y la Usecic.

Una quinta embarcación ha sido rescatada a las 18:05 horas con 10 migrantes a bordo a siete millas al sureste de Cabrera, en un operativo que ha contado con el Servicio Marítimo Provincial de la Benemérita y Salvamento Marítimo.

Rato después, a las 18:50 horas, ha sido interceptado un grupo de 12 magrebíes llegados en patera a la línea de costa de la playa de Es Caló, en Formentera.

En esta nueva localización se han desplegado la Guardia Civil del Puesto de Formentera, la Usecic y Servicio Marítimo Provincial del instituto armado.

En lo que va de año han llegado al archipiélago 316 pateras con 5.457 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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