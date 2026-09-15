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Ingresa en un centro el menor detenido por matar de una puñalada a un joven en Palma

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Palma, 15 sep (EFE).- La jueza ha acordado este martes el ingreso en un centro de menores del adolescente detenido este lunes por presuntamente matar de una puñalada en el pecho a un joven de 19 años en el barrio de Son Gotleu, en Palma.

El menor ingresará en el centro para cumplir una medida que ya tenía impuesta con anterioridad y de la que todavía le quedaban varios meses pendientes, han indicado fuentes jurídicas.

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De este modo, el ingreso del principal autor se produce inicialmente para ejecutar esa medida previa, mientras continúa la investigación por los hechos ocurridos en Son Gotleu la noche del pasado domingo.

Varias patrullas de la Policía Nacional encontraron a la víctima asistida por otra persona que trataba de taponar con una camiseta una herida abierta.

Los sanitarios desplazados hasta el lugar practicaron maniobras de reanimación al herido y lo trasladaron al Hospital Universitario Son Espases de Palma, donde falleció horas después.

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Los testimonios recabados por los investigadores coincidieron en que la víctima y su presunto agresor habían mantenido una discusión y acabaron peleándose en un callejón, donde supuestamente el menor asestó una puñalada al otro joven antes de huir.

Los agentes realizaron varias batidas por la zona sin localizar inicialmente al sospechoso ni el arma empleada en la agresión.

La Policía Nacional mantuvo la búsqueda hasta que localizó al presunto autor en el parque de Orson Welles, durante la madrugada del lunes, gracias a la descripción facilitada por los testigos.

Aunque en el momento de su localización estaba indocumentado, los agentes confirmaron su identidad y que era menor, por lo que el caso quedó en manos de la Fiscalía de Menores. EFE

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