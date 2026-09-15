Indicios apuntan a que el cadáver del embalse de Ávila es de joven desaparecido en marzo

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Navarredonda de Gredos (Ávila), 14 sep (EFE).- Los indicios apuntan a que el cadáver hallado este lunes en el embalse de El Pajarero, en Santa María del Tiétar (Ávila) podría corresponder al joven de 17 años que desapareció en esa zona del sureste de la provincia en marzo de este año.

El subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha trasladado este martes a los periodistas que "los indicios apuntan a que pudiera tratarse de este chico", si bien ha preferido esperar a que se produzca la "confirmación" de la prueba del ADN en un plazo de 15 días.

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El subdelegado, que ha participado en un acto de paradores en Navarredonda de Gredos, ha incidido, a preguntas de los periodistas, que "todo apunta" a que el cadáver hallado en el embalse abulense, próximo a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Toledo, pudiera corresponder al del menor vulnerable, de 17 años, desaparecido a principios de marzo de 2026, dada la complexión de los restos descubiertos.

Galeano ha explicado que el cuerpo emergió debido "al descenso del nivel del agua del embalse", lo que hizo que, "de manera natural, afloraran" los restos.

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El subdelegado ha recordado que también Crispín Sánchez Madueño desapareció a finales de mayo de 2024 de la vecina localidad de Navahondilla (Ávila), en esa misma zona de la provincia, cuando tenía 86 años.

Para ambos casos, se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda que no dio sus frutos ni en el caso del anciano ni el del joven, quien según la Guardia Civil, podía padecer una enfermedad mental, lo que aumentaba "la urgencia de su localización". EFE

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