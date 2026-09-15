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Hidalgo: "El Sevilla está generando mucho estrés a todos los equipos"

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A Coruña, 15 sep (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, destacó “el gran estado de forma” que atraviesa el Sevilla, al que reciben mañana, miércoles, en Riazor.

“Está rindiendo a un gran nivel y generando mucho estrés a todos los rivales con una intensidad y una presión muy alta. Eso habla muy bien del trabajo que viene realizando su entrenador desde que llegó el año pasado. Conozco perfectamente la casa porque estuve un año en el Sevilla Atlético y sé el gen competitivo que tiene el club y que cada vez se ve más en el equipo”, afirmó.

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En rueda de prensa, el técnico deportivista dijo alegrarse de que a su exequipo le van tan bien las cosas porque sus padres son sevillanos y a él lo trataron “muy bien” durante el año que dirigió al filial del Sevilla.

“Algunos integrantes del cuerpo técnico que están ahora estuvieron conmigo en el Sevilla Atlético y me ayudaron muchísimo. Les tengo mucho cariño”, apuntó Hidalgo, quien no escondió la importancia que el francés Youssouf Fofana está teniendo en el juego del equipo de Luis García Plaza.

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“Es muy poderoso, es un jugador de primer nivel, que les da esa diferencia y esa presencia en el centro del campo. Pero luego también tienen a muchos canteranos de mucho nivel, que le dan esa identidad que también es muy importante”, subrayó.

Hidalgo criticó el poco tiempo que ha tenido para preparar este partido, “si tienes cinco días no hay problema para recuperar, pero si solo tienes tres días sí que es un problema”, pero aun así está convencido de que su equipo será competitivo porque está “en un buen momento”.

“Hay que poner en valor lo que estamos haciendo, pero eso ya no vuelve, eso ya pasó y hay que centrarse en lo siguiente. El Sevilla es un gran equipo, ha empezado a un nivel altísimo y tiene un patrón de juego muy marcado por su entrenador”, concluyó. EFE

dmg/arh

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