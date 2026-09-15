Funcas prevé que inflación roce el 5 % en septiembre y supere el 4 % los meses siguientes

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Madrid, 15 sep (EFE).- Funcas prevé que la inflación podría alcanzar el 4,9 % en septiembre y mantenerse por encima del 4 % los meses siguientes, aunque insiste en que las previsiones siguen sujetas a una gran incertidumbre y dependen de la evolución del conflicto en Irán y de las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno.

En un comunicado, la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) explica que el resultado del índice general de agosto (4,3 %) ha sido superior al esperado, debido fundamentalmente al comportamiento de los servicios y los productos energéticos.

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En el escenario central de previsiones, con el petróleo en torno a 80 dólares y la reintroducción de rebajas fiscales sobre los hidrocarburos, Funcas espera que la tasa de inflación llegue al 4,9 % en septiembre y se mantenga por encima del 4 % en los meses siguientes.

Bajo estas condiciones, la media anual de este año se situaría en el 3,6 % y en el 2,9 % el siguiente, mientras que la subyacente sería del 2,8 % en 2026 y del 2,5 % en 2027.

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En el comunicado, Funcas señala que en un escenario alternativo, en el que el crudo se mantenga en el nivel de los 107 dólares hasta finales de este año, y cerca de 100 durante todo 2027, las tasas medias anuales serían del 3,8 % en 2026 y del 3,6 % en 2027.

En un escenario "más favorable" en el que el precio de esta materia prima desciende hasta terminar 2026 en torno a 75 dólares, y hasta 60 dólares al final de 2027, la tasa media anual de este año se situaría en el 3,5 % y la del próximo, en el 2,1 %. EFE

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