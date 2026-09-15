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Feijóo pide a Europa proteger la frontera de Ceuta como la de Ucrania y recrimina a Sánchez su defensa de Rabat

15/09/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una visita a la promoción de viviendas públicas en régimen de alquiler Cañaveral 7, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La promoción Cañaveral 7 es un proyecto de 89 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible situado en el distrito de Vicálvaro llevada a cabo por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid). POLITICA Gabriel Luengas - Europa Press
15/09/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una visita a la promoción de viviendas públicas en régimen de alquiler Cañaveral 7, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La promoción Cañaveral 7 es un proyecto de 89 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible situado en el distrito de Vicálvaro llevada a cabo por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid). POLITICA Gabriel Luengas - Europa Press
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que Europa debe proteger la frontera sur de Europa en Ceuta como hace en la del este con Ucrania. Además, ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que sostenga que las autoridades marroquíes mantuvieron una actitud "inteligente" al gestionar la entrada masiva de migrantes a finales de julio cuando, según ha recalcado, se "ha violado la integridad territorial" de España.

"¿Actuar con inteligencia es facilitar que entren 80.000 personas de Marruecos a Ceuta? ¿Eso es ser inteligente? Es evidente que Marruecos defiende a Marruecos, el PP defiende a España, y el presidente del Gobierno y el Partido Socialista no se sabe a quién defiende", ha indicado Feijóo en declaraciones a los medios.

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En este punto, el presidente del PP ha subrayado que sostener que "las fuerzas de seguridad marroquíes han actuado con inteligencia permitiendo que entren 80.000 personas" y "violando la integridad territorial" del país vecino es una "una falta de responsabilidad" y "una indolencia impropia de un primer ministro europeo".

Así se ha pronunciado en una comparecencia ante los medios de comunicación en Madrid junto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras visitar la promoción de viviendas públicas en régimen de alquiler Cañaveral 7 en la capital.

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PEDIR A EUROPA QUE "DEFIENDA SU FRONTERA SUR"

Ante la visita que realizará el próximo lunes 21 de septiembre a Ceuta --la cuarta en estos casi 50 días--, Feijóo ha señalado que le quiere pedir a Europa que "defienda su frontera sur" porque "es tan importante como la frontera este", recordando que "todos los países de la Unión Europea" están con ese país "a pesar de que no forma parte de la Unión Europea".

"Ahora bien cuando hay territorio que forma parte de la Unión Europea, y que es, por tanto, territorio europeo, tenemos que decirle a nuestros colegas, con independencia de su planteamiento ideológico, que hay que defender la integridad territorial de Europa", ha manifestado.

Feijóo ha señalado que el PPE es el "primer partido de Europa" y ha añadido que el hecho de que su presidente, Manfred Weber, se desplace a Ceuta evidencia "un compromiso del partido" con la integridad territorial europea.

A su entender, cualquier partido con representación parlamentaria debería de acudir a Ceuta y a Melilla para dejar claro que "las fronteras europeas se defienden", que "no son violables" y que "la soberanía de la Unión Europea no está sujeta a negociación".

"No tiene ningún sentido que un partido con representación parlamentaria de la Unión Europea no defienda la integridad territorial de Europa. Está incumpliendo sus obligaciones con sus electores", ha advertido.

LA JUEZA "TIENE DERECHO A MANTENER EL SECRETO DE SUMARIO"

Asimismo, Feijóo ha recriminado a Sánchez el "disparate jurídico" que ha trasladado y que, a su juicio, evidencia "no conocer el derecho procesal" de España por exigir a la jueza María Tardón que le informe de las investigaciones por la entrada masiva en Ceuta. Según ha indicado, la jueza "tiene derecho a mantener el secreto de sumario".

"No conoce que hasta que se levante el secreto del sumario, la jueza no tiene por qué compartir información", ha señalado, después de que anoche en el programa 'El Intermedio', el presidente calificara de "sorprendente" que no se compartiera con el Ejecutivo por orden judicial el informe sobre la entrada masiva de migrantes al tratarse de "información sobre la seguridad nacional".

Feijóo ha destacado que la información que pide la jueza "se la pide a su Gobierno". "¿Quiere decir que el presidente del Gobierno no conoce la información del CNI? ¿No conoce la información de la Comisaría de Extranjería? El presidente del Gobierno cree que los españoles no son inteligentes", ha afirmado, para añadir que Sánchez "cree que los españoles no son inteligentes" y les "menosprecia".

"VIVAS HA ARRASADO A SÁNCHEZ"

Finalmente, ha comparado la audiencia obtenidas por Juan Jesús Vivas y Pedro Sánchez en las entrevistas que ambos concedieron este lunes en televisión en los programas 'El Hormiguero' (Antena 3) y 'El Intermedio' (LaSexta). Según ha dicho, el presidente ceutí "le ha ganado" porque "la agonía" del jefe del Ejecutivo "ya no activa a la audiencia española" sino que "la aburre y la adormece".

"El presidente Vivas ha arrasado al presidente Sánchez porque la gente sabe distinguir ya la verdad de la mentira y sabe distinguir cuando tenemos delante un hombre de Estado a cuando tenemos a alguien que se mantiene en el Gobierno cuando el Gobierno ya está acabado", ha enfatizado.

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