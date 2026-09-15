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Equipo denuncia ante la Fiscalía amenazas de muerte para perder un partido en Bolivia

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La Paz, 14 sep (EFE).- El equipo de fútbol Guabirá de Montero denunció ante la Fiscalía las amenazas de "muerte" que recibió el arquero Manuel Ferrel para perder por un marcador determinado ante el Always Ready de El Alto, en el campeonato de la División Profesional de Bolivia, informó este lunes la dirigencia del club.

El presidente del Guabirá, Rafael Paz, informó que Ferrel presentó la demanda penal en primera instancia y luego el club amplió la denuncia ante el Ministerio Público.

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“Guabirá ha presentado una denuncia para que sea investigado el caso hasta el final, que se esclarezca todo", afirmó Paz en una rueda de prensa.

El dirigente también contó a los medios que la noche del domingo conversó por teléfono con Ferrel, quien le contó que su madre había sido secuestrada y posteriormente liberada.

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Paz dejó en manos de la Fiscalía la instancia que investigue el caso abierto "por extorsión y secuestro" para identificar a las personas que estén involucradas en las amenazas y que sean sometidas a la justicia.

El entrenador de los "azucareros", Bernardo Egüez, juntos a sus jugadores, denunció en la víspera que el arquero fue amenazado de muerte, también "su mujer, su mamá, que si no paga cierta cantidad de dinero y no le hacían tres goles la iban a matar".

Guabirá perdió 6-0 con Always Ready el domingo en el estadio municipal de El Alto, ciudad vecina de La Paz.

Egüez afirmó que "hay cosas raras" en el fútbol de Bolivia "que se tienen que investigar", que no se sabe de dónde provienen y aclaró que en su denuncia no está acusando al equipo rival.

En 2023, la FBF denunció una supuesta "red de corrupción" dedicada al amaño de partidos, y que involucraba a algunos dirigentes, futbolistas y árbitros, por lo que se inició una investigación penal junto a la aplicación de mecanismos de control. EFE

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