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El Senado aprueba una moción del PP con su plan de acción para Ceuta con apoyo de Vox

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Madrid, 15 sep (EFE).- El Senado ha aprobado este martes una moción del PP con su plan de actuación para Ceuta con apoyo de Vox y entre reproches del PSOE, ERC, PNV y BNG, que han acusado al partido de Alberto Núñez Feijóo de aprovechar esta crisis en términos electorales para atacar al Gobierno.

Con 147 votos a favor, 104 en contra y ninguna abstención, la moción ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP en el Senado y con apoyo de UPN y Vox, a pesar de que este grupo había presentado una enmienda para "endurecer" el plan de actuación original y el PP la ha rechazado.

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El grupo proponente también ha rechazado la enmienda presentada por Junts, cuyos senadores se encontraban en su escaño en el momento de la votación pero no han participado en ella.

La senadora del PP Isabel Moreno ha defendido la moción, que incluye, entre otras medidas, la ejecución urgente de todos los expedientes de expulsión de lo migrantes que entraron a Ceuta a finales de julio y "una frontera segura y protegida de manera permanente" con más fuerzas de seguridad.

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También reorientar las relaciones con Marruecos -"Cooperación, sí; dependencia, jamás", ha resumido la parlamentaria-, considerar a los militares desplegados en Ceuta agentes de la autoridad, un estatus europeo reforzado para la ciudad autónoma, más presencia del Estado y un plan económico de 650 millones de euros.

Una moción que para Vox "se queda corta", según el senador Javier Alonso Coronel, quien ha defendido su enmienda para "endurecer" la propuesta original con medidas como retirar al embajador de España en Rabat y "expulsar" al de Marruecos de Madrid si continúa "la situación de invasión y de ataque a la soberanía nacional".

Enmienda que el PP ha rechazado al considerar que no hay que "romper los puentes de negociación" junto a la de Junts, que pedía celebrar un referéndum para abordar el futuro de Ceuta y Melilla, partido al que ha acusado de aprovechar la crisis para "difundir sus ilegalidades y matracas nacionalistas".

En el turno del resto de grupos, la senadora del PSOE María Jesús Álvarez ha cargado contra el PP por pensar esta crisis "en términos electorales" y ha acusado al Gobierno de Ceuta de no haber estado a la altura en la gestión de la crisis respecto a los menores no acompañados, al tiempo que ha pedido "humanidad" al PP al respecto.

En la misma línea se han pronunciado la senadora del BNG María Carmen da Silva y la del PNV Nerea Ahedo, quien ha acusado al PP de "estar más preocupado por tensionar que por buscar soluciones", pero también ha criticado la gestión del Gobierno que, en su opinión, llegó tarde y no supo "calibrar" la dimensión de la situación.

Por parte de ERC, Joan Josep Queralt ha acusado al PP de hipocresía y ha asegurado que los documentos publicados por el Gobierno sobre la entrada masiva demuestran el fracaso absoluto del servicio de información civil y militar: "Es más fácil ver una estelada que ver a 20.000 personas circulando por Marruecos", ha ironizado. EFE

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