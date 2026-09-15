El Gobierno destina 1.200 millones para contratos y proyectos de investigación

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Madrid, 15 sep (EFE).- El Gobierno destinará un total de 1.207 millones de euros para cubrir un total de nueve convocatorias para la contratación de personal investigador y para la financiación de proyectos científicos.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy cinco convocatorias con ese objetivo, a las que suman otras cuatro que no requieren por su cuantía de este trámite, y todas ellas van a ser gestionadas a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ha informado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

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La titular del Departamento, Diana Morant, ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que el actual Ejecutivo es "el que más ha impulsado la ciencia y la innovación en la historia de nuestro país”.

“Hemos situado la ciencia en el centro de la transformación de nuestro modelo productivo; hoy somos un país que investiga más, que innova más, que atrae talento y que crea empleo de calidad”, ha asegurado la ministra, quien ha señalado que el país era hace años conocido como "el enfermo de Europa" y hoy se habla del "milagro ibérico".

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Las nueve convocatorias suponen una inversión conjunta de 1.207 millones de euros, financiados a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado y sin fondos 'Next Generation de la UE, lo que supone un crecimiento, según los datos del Ministerio, del 74,5 por ciento respecto a 2018 y del 12,8 por ciento respecto a las cifras del pasado año.

Estas convocatorias permitirán contratar a 3.300 investigadores e investigadoras predoctorales y postdoctorales, y financiar 3.700 proyectos en los que participarán alrededor de 17.700 investigadores adicionales.

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Morant ha destacado además el adelanto del calendario de las convocatorias, ya que el pasado año se aprobaron a finales de octubre; “hemos publicado un calendario anual de convocatorias, que estamos cumpliendo, para que los investigadores sepan con antelación cuándo van a llegar las ayudas y puedan preparar mejor sus proyectos”, ha manifestado.

La convocatoria de proyectos de 'Generación de Conocimiento' es la mayor de España para proyectos de I+D y financia cada año proyectos de investigación básica y aplicada en todas las áreas de conocimiento, de 3 o 4 años de duración, y este año cuenta con partidas que suman 724 millones de euros para financiar unos 3.400 proyectos de investigación integrados por unos 17.000 investigadores.

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Morant ha valorado que esta convocatoria incluirá por primera vez el compromiso del Gobierno de acabar con la discriminación de las mujeres en la investigación en salud.

Históricamente se ha tomado el cuerpo masculino como referencia universal para comprender la salud humana, invisibilizando a las mujeres, e incluso los modelos animales utilizados en laboratorios eran mayoritariamente machos, ha recordado el Ministerio de Ciencia.

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La Convocatoria de 'Contratos Predoctorales para la Formación de Profesorado Universitario (FPU)' se dirige a jóvenes investigadores que se integran en la universidad para realizar su tesis doctoral y formarse como futuros profesores; estará dotada con 125,4 millones de euros, y este año se eleva el salario mínimo de los doctorandos hasta los 25.457 euros brutos anuales.

La de ayudas para contratos 'Ramón y Cajal' -los contratos posdoctorales más prestigiosos de España y una de las principales vías para atraer talento científico internacional- está dotada con 240 millones de euros, con un salario mínimo de 40.000 euros brutos anuales; y la Convocatoria de ayudas para contratos 'Juan de la Cierva' -para la contratación de doctores jóvenes para iniciar su consolidación como científicos- tiene un presupuesto de 61 millones.

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Las convocatorias se completan con las ayudas para contratos 'Torres Quevedo' dirigida a la contratación durante tres años de investigadores doctores en el sector empresarial y tecnológico (20,1 millones de euros); la de proyectos de 'Colaboración Internacional' (12 millones de euros); el 'Programa de Doctorados Industriales' (8 millones), o la de Personal Técnico de I+D (10 millones de euros) para financiar contratos de personal técnico y de gestión (no investigador).

El Gobierno ha dotado además con 6 millones de euros la convocatoria 'Plataformas de Tecnológicas", para financiar la creación y la consolidación de espacios de colaboración entre empresas, universidades, centros de investigación y otros agentes de investigación, desarrollo e innovación. EFE

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