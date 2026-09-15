Espana agencias

El Gobierno adquiere un sistema de simulación para la Flotilla de Aeronaves en la Base de Rota por 13 millones

Imagen ZFHRZRKWFJDLPL5DUSBJ75YKVE
Guardar

El Gobierno ha autorizado este martes la adquisición de un sistema de simulación para la Flotilla de Aeronaves (FLOAN) de la Armada para su instalación en la Base Naval de Rota, así como la actualización de los medios de simulación ya existentes para el helicóptero ligero H135, todo ello por valor de 13 millones de euros.

Este contrato complementará la inversión que ya realizó el Gobierno con la adquisición de los medios de simulación de la fase I en apoyo a los helicópteros H135, objeto principal del programa, y que "no resultó suficiente para atender todas las necesidades de los medios de simulación en apoyo a la flota de helicópteros H135 de las FAS", según se recoge en las referencias del Consejo de Ministro celebrado este martes.

PUBLICIDAD

El contrato tendrá un valor estimado de 13.000.000 euros y una duración de cuatro años, hasta el 30 de noviembre de 2030.

DOS SISTEMAS DE INTERCEPTACIÓN AÉREA AUTÓNOMA TIPO "DRON CONTRA DRON"

Por otro lado, el Gobierno ha dado luz verde al acuerdo para la contratación por parte de la Armada del suministro de dos sistemas completos de interceptación aérea autónoma C-UAS de tipo "dron-contra-dron" (hard-kill) para las fragatas clase "Santa María".

PUBLICIDAD

Estas fragatas participarán desde el mes de septiembre en la Operación Atalanta de la Unión Europea en el mantenimiento de la seguridad marítima y la lucha contra la piratería en el Océano Indico.

El importe total de las actuaciones contratadas es de 1.150.000 euros.

FLOTA HELICOPTEROS NH90

Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado la celebración del Acuerdo Marco de suministro y reparación de componentes para la flota de helicópteros NH-90, en servicio en los Ejércitos y la Armada, "necesarios para garantizar su operatividad eficiente y para facilitar la entrada en servicio de unidades en fase de producción".

Según expone Defensa en las refrencias, este acuerdo permitirá "generar las horas de vuelo requeridas, tanto para la instrucción y adiestramiento de las tripulaciones como para su empleo operativo".

La duración del acuerdo es de dos años, con posibilidad de prórroga durante dos años más, y tiene un valor estimado de 98.000.000 euros.

El Consejo de Ministros también ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco de suministro de repuestos de los sistemas operativos en distintas Plataformas Navales, que tendrá un valor estimado de 17.200.000 euros y una duración de dos años, con posibilidad de prórroga por un año más

Este suministro es necesario para garantizar la operatividad, máxima eficacia y fiabilidad de los equipos y sistemas electrónicos instalados en las plataformas de la Armada.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Risotto de pescador: una receta tradicional italiana un arroz meloso y una combinación de mariscos perfecta para sorprender a tus invitados

Un plato clásico con el que no fallarás este otoño

Risotto de pescador: una receta tradicional italiana un arroz meloso y una combinación de mariscos perfecta para sorprender a tus invitados

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 16 de septiembre: María se enfrenta a Carlo tras su inesperada desaparición con Janita

La ficción diaria de La 1 afronta un nuevo capítulo marcado por el regreso de Carlo al palacio y por las consecuencias de una decisión que ha hecho saltar todas las alarmas en La Promesa

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 16 de septiembre: María se enfrenta a Carlo tras su inesperada desaparición con Janita

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 16 de septiembre: Tasio ataca a Gabriel y Valentina acepta la oferta de trabajo

La ficción de Antena 3 eleva el conflicto en torno a Gabriel y sus chantajes

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 16 de septiembre: Tasio ataca a Gabriel y Valentina acepta la oferta de trabajo

El príncipe Guillermo decide irse a un pueblo remoto durante la celebración del cumpleaños de su hermano, el príncipe Harry

A pesar de la vuelta del hijo menor del rey Carlos III a suelo británico, no se ha incluido en su agenda ningún espacio para el reencuentro

El príncipe Guillermo decide irse a un pueblo remoto durante la celebración del cumpleaños de su hermano, el príncipe Harry

Una española da a luz en un hospital de Estados Unidos y comparte la factura: “Cada noche que estuvo el bebé fueron 1.700 euros”

Una joven muestra en TikTok los costes de dar a luz en un hospital estadounidense, donde se debe pagar a cada especialista por separado

Una española da a luz en un hospital de Estados Unidos y comparte la factura: “Cada noche que estuvo el bebé fueron 1.700 euros”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los cuatro marroquís y el turco que perdieron la nacionalidad francesa tras ser condenados por terrorismo: así le quita Francia el carnet a los extranjeros nacionalizados

Los cuatro marroquís y el turco que perdieron la nacionalidad francesa tras ser condenados por terrorismo: así le quita Francia el carnet a los extranjeros nacionalizados

Marruecos promete a los eurodiputados “readmitir a todas las personas afectadas” por la crisis en Ceuta justo antes del debate en el Parlamento Europeo

Bruselas exige al Gobierno una solución urgente para la crisis migratoria en Ceuta: “Aquellos que entraron ilegalmente deben ser devueltos rápidamente a Marruecos”

Schengen seguirá suspendido entre España e Italia todo septiembre: ambos países prorrogan los controles fronterizos hasta (mínimo) el 8 de octubre

Feijóo propone retirar la nacionalidad a los extranjeros que cometan delitos graves como violaciones, asesinatos o abusos sexuales

ECONOMÍA

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

España crece más de lo previsto, pero los hogares afrontan más inflación, hipotecas más caras y menor consumo

La Generación Z quiere mandar antes de los 30 y la IA va a acelerar su llegada a los puestos directivos

Virginia López, abogada laboralista: “Se puede cambiar la legislación para que la jornada partida deje de ser la opción barata y cómoda”

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

DEPORTES

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”

El arma de doble filo que supone jugar la final de la Champions en tu estadio: el fantasma que amenaza a FC Barcelona y Atlético de Madrid

El FC Barcelona deja de lado a Rodri y ya tiene su favorito para el Balón de Oro: “El club se ha decantado por Lamine porque entienden que es el jugador que más lo merece”