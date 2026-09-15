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El Gobierno activa avales por 50 millones euros para la actividad económica en Ceuta

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Ceuta, 15 sep (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado las condiciones de la línea de avales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa por importe de 50 millones de euros para respaldar la financiación de empresas y personas trabajadoras autónomas que desarrollen su actividad económica en la ciudad autónoma de Ceuta.

La iniciativa tiene como objetivo contribuir al mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos derivados de los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio, así como favorecer la recuperación y el relanzamiento de la actividad empresarial en la ciudad.

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La financiación avalada podrá destinarse tanto a cubrir necesidades de liquidez y capital circulante como a acometer nuevas inversiones, según ha informado en un comunicado el departamento ministerial.

La línea de avales gestionada por el ICO se canalizará a través de las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito supervisados por el Banco de España que se adhieran al programa y se articulará mediante dos modalidades.

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De un lado, la modalidad de liquidez y capital circulante que permitirá atender necesidades transitorias vinculadas, entre otros conceptos, al pago de salarios, facturas, obligaciones financieras o tributarias y otros gastos de circulante.

Del otro lado, la modalidad inversión que financiará nuevas operaciones destinadas al mantenimiento, la recuperación, la adaptación o el relanzamiento de la actividad económica en Ceuta.

La financiación contará con largos plazos de amortización: hasta cinco años para liquidez y siete años para los préstamos destinados a inversión, pudiendo llegar a diez años en proyectos realizados por empresas del sector agrícola.

El aval cubrirá hasta el 80 % del importe de la financiación en el caso de las pymes y hasta el 70 % para las grandes empresas.

Dadas las circunstancias excepcionales que justifican la medida, los avales serán gratuitos tanto para las empresas como para las entidades financieras.

La Línea de Avales está dirigida a las empresas y personas trabajadoras autónomas que tengan su domicilio social o un centro de trabajo, establecimiento mercantil, industrial o de servicios en Ceuta y cumplan los requisitos de elegibilidad establecidos en el Acuerdo de Consejos de Ministros y con la normativa de Ayudas de Estado.

Podrán solicitarse avales para las operaciones formalizadas desde el 31 de julio y hasta el 15 de diciembre de 2026, en los términos previstos para cada modalidad y los avales podrán otorgarse hasta el 31 de diciembre de 2026. EFE

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