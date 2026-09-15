El Fiorentina golea al Pisa y se cita con el Nápoles en octavos

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Redacción deportes, 15 sep (EFE).- El Fiorentina del argentino Franco Mastantuono ha goleado este martes al Pisa por 3-0, con lo que se clasifica para los octavos de final de la Copa italiana de fútbol, en los que se enfrentará al Nápoles.

Con el argentino amonestado desde el principio y sustituido a la hora de juego, el cuadro viola abrió la cuenta a los 40 minutos con una diana de Mateo Pellegrino y dejó sentenciado el encuentro a los 71 por medio de Wilfried Gnonto. La puntilla la puso en la prolongación el luso Pote.

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En el otro partido disputado hoy, el mexicano Johan Vásquez, que había saltado al campo a los 80 minutos, selló el triunfo del Génova ante el Sudtirol (1-0) con una diana a tres minutos del final. EFE