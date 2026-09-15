El diputado socialista Diego Taibo toma posesión de su acta en el Congreso

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Madrid, 15 sep (EFE).- El diputado socialista por la provincia de A Coruña Diego Taibo ha tomado este martes posesión de su acta en el Congreso, en sustitución de Obdulia Taboadela.

La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha oficializado al comienzo del pleno la toma de posesión de Taibo, quien ya fue diputado de la XIV y la XV legislaturas.

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Taibo ha sustituido a Taboadela, quien fue nombrada subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña, tras la jubilación de Julio Abalde, que se hizo efectiva el pasado 31 de agosto.

Según la biografía de Taibo publicada por el Congreso, es licenciado en Derecho, máster superior en prevención de riesgos laborales y fue portavoz y concejal en el municipio de Culleredo desde 2007 a 2020. EFE

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