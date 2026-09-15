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El 'Bolillo' Gómez dice que rivales El Salvador en Liga de Naciones "no son superiores"

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San Salvador, 14 sep (EFE).- El técnico de la selección mayor de El Salvador, el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, manifestó este lunes que los rivales a los que se enfrentará la Selecta en la próxima Liga de Naciones de la Concacaf "no son superiores" y que espera que los salvadoreños estén en un "mejor nivel" en comparación con la eliminatoria reciente.

En una conferencia de prensa antes de un entrenamiento de los jugadores de la liga local convocados para la selección, Gómez dijo: "Le aseguro que los otros con los que vamos a jugar no son superiores a nosotros".

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"El resultado sí no lo puedo decir, porque dependemos de muchas cosas, de concentración, de chances, de seguridad, del momento, pero futbolísticamente (...) no vamos a ser menos", añadió en referencia a Jamaica, Martinica y Guatemala, los próximos rivales de El Salvador.

El técnico mundialista con Colombia y Ecuador recordó que lleva un año y medio al frente de la Selecta, por lo que con el trabajo realizado "tenemos que estar en mejor nivel", y agregó: "Me siento en mejores condiciones y siento que los muchachos están más entendidos".

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La Liga de Naciones se presenta como una oportunidad de reivindicación para Gómez, quien únicamente consiguió un resultado positivo en las eliminatorias para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, y registró tres derrotas consecutivas como local ante Panamá, Guatemala y Surinam.

"Perdimos esos tres partidos de locales sin que los rivales fueran mejores que nosotros", sostuvo.

El entrenador, que ya dirigió a las selecciones de Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Honduras, llegó al banquillo de El Salvador en febrero de 2025.

Desde su llegada, Gómez ha dirigido dieciséis partidos con un saldo de tres victorias, cinco empates y ocho derrotas. A esto se suman siete partidos contra clubes o academias con un balance de dos derrotas, dos empates y tres victorias.

En la Liga de Naciones, El Salvador comparte grupo con Guatemala, Jamaica, Martinica, Surinam y Honduras, y disputará dos partidos en casa y dos a domicilio.

Visitará a las selecciones de Guatemala y Martinica. Con el primer rival perdió y al segundo lo derrotó en sus últimos enfrentamientos.

La Azul y Blanco recibirá a Martinica y Jamaica, este último equipo contra el que jugó por última vez en marzo de 2022 y empató 1-1.

Sin embargo, los rivales del Caribe se han complicado contra los salvadoreños en los últimos años. EFE

(foto) (video)

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