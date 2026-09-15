Ecologistas: 35 millones de toneladas de CO2, el coste de ampliar aeropuertos en España

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Madrid, 15 sep (EFE).- El coste de los planes de ampliación de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma y Málaga equivale a 35 millones de toneladas de CO2, según denuncia Ecologistas en Acción tras advertir de que el impacto de estas actuaciones es incompatible con los límites climáticos estatales si no se compensa con reducciones adicionales en otros sectores.

Los datos se incluyen en un informe elaborado por la organización europea Transport & Environment (T&E), a la que pertenece Ecologistas en Acción, que desvelan que las emisiones de la aviación en España "están creciendo más rápido que en cualquier otro gran país europeo".

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Según Ecologistas en Acción, los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma y Málaga concentraron el año pasado dos tercios (66 %) de las emisiones de CO2 de los vuelos con salida de España, a los que se ha referido para ilustrar el intenso tráfico que absorben.

De acuerdo al estudio, la ampliación de estas cuatro infraestructuras generará 35 millones de toneladas de CO2 adicionales a las ya previstas, una cantidad equivalente a las emisiones de toda la economía de Portugal durante un año.

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El caso de Madrid resulta especialmente significativo, de acuerdo al documento. Su ampliación supondría 23 millones de toneladas adicionales de CO2 a lo largo de 25 años, una cifra superior al conjunto de las emisiones del transporte aéreo en España en 2025.

El fenómeno no se limita a España. El análisis advierte de que el crecimiento previsto del tráfico aéreo en diez países europeos llevará a los principales aeropuertos a superar entre dos y tres veces su presupuesto de carbono compatible con el objetivo de limitar a 1,7 °C el calentamiento global.

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También se están realizando o se han anunciado grandes ampliaciones aeroportuarias en ciudades como Londres, París, Lisboa, Dublín, Fráncfort o Bruselas, según el documento.

Aerolíneas y gestores de infraestructuras defienden que es posible aumentar la capacidad y mantener los objetivos climáticos europeos gracias a los combustibles sostenibles de aviación y una mayor eficiencia de los aviones, pero el análisis de T&E concluye que aún así los aeropuertos superarían sus presupuestos de carbono.

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De los países analizados, Portugal presenta, según el estudio, el mayor incremento de emisiones aeroportuarias en relación con el tamaño de su economía. Los 18 millones de toneladas adicionales de CO2 asociadas al nuevo aeropuerto de Lisboa equivaldrían a medio año de emisiones de toda la economía portuguesa.

En el Reino Unido, las emisiones derivadas de una tercera pista en Heathrow entre 2035 y 2050 serían equivalentes a las de toda la economía de Croacia durante un año. EFE

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