Dos bomberos heridos leves en el incendio de Tuéjar, que ha quemado 690 hectáreas

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València, 15 sep (EFE).- Dos bomberos han resultado heridos leves en el incendio declarado esta tarde en Tuéjar (Valencia), uno de ellos por quemaduras y otro por contusiones al volcar la autobomba en la que trabajaba para hacer frente a este fuego que ha calcinado ya 690 hectáreas.

Así lo ha avanzado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a los periodistas tras la reunión del Cecopi, quien ha preciado que el bombero que ha sufrido quemaduras leves ha sido trasladado al hospital La Fe de València, mientras que otro tiene contusiones leves y se le ha trasladado al hospital de Llíria.

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El fuego, que se ha iniciado poco después de las 15.30 horas en la zona de la Cueva de las Palomas de Tuéjar, tiene un perímetro de unos 17 kilómetros, y en él trabajan unos 200 efectivos de extinción, con 40 medios terrestres y 14 aéreos (que se han retirado al caer la noche), además de la Policía de la Generalitat, la Guardia Civil y servicios sanitarios. EFE