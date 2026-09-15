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Desalojan un campin y varias granjas por el incendio de Tuéjar, complicado por el viento

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València, 15 sep (EFE).- El incendio declarado este martes en Tuéjar (Valencia) ha obligado a desalojar de manera preventiva una zona de acampada y diversas granjas situadas en los alrededores, mientras continúan las labores de extinción que se han visto complicadas por el viento y la baja humedad.

A las 22 horas se ha convocado una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para analizar la situación y coordinar los trabajos de extinción.

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El fuego se ha iniciado poco después de las 15.30 horas en la zona de la Cueva de las Palomas de Tuéjar, y ha obligado a movilizar hasta 14 medios aéreos (12 autonómicos y dos del Gobierno), así como numerosas dotaciones terrestres, entre las que se encuentra la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En concreto, se han movilizado cinco dotaciones de bomberos y seis brigadas forestales del Consorcio de Valencia;⁠⁠⁠17 unidades de bomberos forestales de Generalitat (cuatro de ellas helitransportadas), ocho unidades de mando y dirección del Consorcio y la UME, además de los medios aéreos.

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Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, los medios aéreos se están retirando por el ocaso y se reincorporarán mañana miércoles a primera hora, mientras que en la zona quedarán las dotaciones terrestres que tratarán de controlar las llamas durante la noche.

El viento y la baja humedad han marcado la evolución de este incendio, ayudando a propagar las llamas y complicando los trabajos del dispositivo de extinción.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha informado en la red social X de que la proximidad de las llamas ha obligado a desalojar de manera preventiva una zona de acampada y diversas granjas situadas en los alrededores, como medida de seguridad.

Además, la CV-390, a la altura del kilómetro 2, está cortada en los dos sentidos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que las condiciones meteorológicas han sido adversas en la zona del incendio, con un día "muy cálido", con 33° en la zona, una humedad relativa del 30 % o incluso inferior, y viento del sureste con rachas que superan los 30 kilómetros por hora.

Sin embargo, ha indicado que la temperatura va a ir descendiendo conforme avance la noche, hasta valores de 16 a 17°, aunque la previsión es que la humedad siga siendo relativamente baja, con valores próximos al 40 % durante gran parte de la madrugada.

La previsión es que a medida que vaya cesando el viento de sureste y se vayan estableciendo las brisas de tierra y los vientos de ladera descendentes desde la cumbre hasta el valle, se vaya estableciendo una inversión térmica somera, de 400-500 metros de espesor.

De acuerdo con la Aemet, a pesar de ser una inversión somera, puede ser suficiente para que se extienda por encima de la cumbre de las sierras en la zona del incendio. En zonas de inversión el incendio está menos oxigenado y cesan los comportamientos convectivos, ha apuntado. EFE

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