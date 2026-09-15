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Con Brasil como amplio dominador, Argentina y Colombia luchan medalla a medalla

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Rosario, 14 sep (EFE).- Con Brasil como amplio dominador del medallero, la segunda jornada de competencia de los Juegos Suramericanos planteó este lunes una lucha presea a presea entre Argentina y Colombia por el segundo lugar, con una leve ventaja para la delegación local ‘albiceleste’.

Brasil, con 52 medallas en total (21 oros, 19 platas y 12 bronces), ratificó su supremacía continental con la natación como principal motor.

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Guilherme Bassetto y Stephan Stevernik (dos), Aline Rodrigues, Caio Pumputis y Agatha Marcondes y el equipo de 4x100 combinados fueron todas las medallas doradas que llegaron para Brasil desde el Centro Acuático ‘El Invencible’ de Rosario.

Argentina, por su parte, logró oros en la gimnasia artística con su equipo femenino y en el all around gracias a Julieta Lucas, y también sumó dos metales dorados con Isabel Di Tella y Augusto Servello en esgrima.

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A su vez, la delegación local también se hizo con oros en la natación gracias a Cecilia Dieleke, Macarena Ceballos y el equipo de 4x100 combinados.

En tanto, Colombia sumó varias preseas y primeros puestos con el patinaje velocidad gracias al trabajo de Jhon Tascon, Santiago Vázquez, Kollin Castro (2), mientras que en el levantamiento de pesas subieron al podio Duvan Ferrer, Francisco Mosquera y Nayvive Medina. Luis Uribe se colgó la de oro en saltos ornamentales.

Con este panorama estos tres países se alejaron del resto porque en cuarto lugar quedó Venezuela (3-4-4), Chile en el quinto (2-4-8), Ecuador en el sexto (1-2-2) y Uruguay en el séptimo (1-0-0). EFE

(foto)

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