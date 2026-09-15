'Chema' Caballero alcanza su techo de poder en su primera temporada completa con Yankees

Guardar

Redacción Deportes, 15 sep (EFE)-. El panameño José 'Chema' Caballero estableció con los Yankees de Nueva York su récord personal de jonrones en una temporada al alcanzar los catorce cuadrangulares, marca que confirma su transformación ofensiva y acompaña a su reconocida capacidad para robar bases.

Caballero conectó el pasado lunes su decimocuarto vuelacercas en la victoria de los Yankees por 8-3 sobre los Mellizos de Minnesota, resultado que aseguró la presencia del equipo neoyorquino en la postemporada. El pelotero panameño terminó el encuentro de 4-2, con dos carreras anotadas y dos impulsadas.

PUBLICIDAD

"Siempre es bueno tener una buena noche y ayudar al equipo", señaló Caballero tras el partido, en medio de la celebración por la clasificación a postemporada.

Los catorce jonrones representan un nuevo techo para Caballero, quien había fijado su mejor registro con los nueve cuadrangulares que conectó en 2024 con los Rays de Tampa Bay.

PUBLICIDAD

En 2025, en una campaña dividida entre Tampa Bay y Nueva York, bateó cinco jonrones, aunque terminó como líder de las Grandes Ligas en bases robadas con cuarenta y nueve.

Su producción de poder en 2026, a pesar de no jugar a diario, adquiere mayor relevancia al observar la evolución de su carrera.

En su primera temporada completa en las Grandes Ligas, con los Marineros de Seattle en 2023, conectó cuatro jonrones y robó veintiséis bases. Un año después, con Tampa Bay, elevó ambas cifras a nueve cuadrangulares y cuarenta y cuatro robos.

PUBLICIDAD

Su llegada a los Yankees a finales de julio de 2025 supuso otro punto de inflexión. En sus primeros cuarenta partidos con Nueva York bateó para un promedio de 0,266, con un porcentaje de embasado de 0,372 y un 'slugging' de 0,456, para un OPS de 0,828.

En 2026, el jugador de 30 años ha mantenido su aporte en las bases, con más de treinta robos, y ha añadido una dimensión de poder inédita en su trayectoria. Sus catorce cuadrangulares superan en cinco su anterior registro personal.

PUBLICIDAD

"Nosotros, los jugadores, siempre somos competitivos; ese es el chispazo para salir y dar lo mejor en el campo. Siempre trato de ayudar al equipo de alguna manera y estoy contento de poder aportar", indicó el jugador panameño.

La versatilidad defensiva también ha incrementado su valor para los Yankees. Caballero ha asumido diferentes responsabilidades en el cuadro interior —incluida la segunda base— durante una temporada marcada por las lesiones y los cambios en la plantilla.

PUBLICIDAD

Por ello, aunque sus cifras de promedio y OPS en 2026 no sean las más altas de su carrera en todos los apartados, la campaña se confirma como la de mayor producción de poder del panameño y una de las más relevantes de su trayectoria.

Con los Yankees clasificados para octubre, Caballero tendrá la oportunidad de trasladar a la postemporada una evolución que comenzó con su velocidad en las bases y que en Nueva York ha sumado una herramienta decisiva: el poder ofensivo. EFE

PUBLICIDAD