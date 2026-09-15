Cataluña celebra que el Gobierno reafirme el "compromiso" con la ampliación de El Prat

Guardar

Barcelona, 15 sep (EFE).- La consellera de Territorio y portavoz del Govern catalán, Sílvia Paneque, ha celebrado este martes que el Gobierno reafirme su "compromiso" con la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat con la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2030.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, la consellera ha sostenido que el DORA "cristaliza" el acuerdo que el Govern cerró con el Ministerio de Transportes para ampliar el Aeropuerto de Barcelona alargando la tercera pista con todas las "garantías ambientales".

PUBLICIDAD

El DORA III para el periodo 2027-2031 contempla una inversión de 1.760 millones para el Aeropuerto de El Prat, aunque excluye las obras de la tercera pista y la nueva terminal satélite.

Según ha destacado Paneque, estas son "las inversiones que se pueden desarrollar" y son necesarias para "los próximos años", mientras que el resto quedarán consignadas en el DORA IV, según ha dicho.

PUBLICIDAD

Según precisó ya en mayo el consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, "la terminal satélite, la ampliación de la pista, el alargamiento y otras reformas en el campo de vuelos van a ser ya en el DORA IV", algo que este martes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha clarificado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Paneque ha restado importancia al hecho de que Comuns, uno de los socios de investidura del presidente Salvador Illa, rechace esta ampliación.

"Entendemos que no tiene que haber coincidencia al 100 %", ha dicho, y ha recalcado que este asunto no formaba parte del acuerdo de investidura con el grupo que lidera Jéssica Albiach en el Parlament.

PUBLICIDAD

Por otro lado, ha explicado que el Govern ya está "finalizando todo el trabajo de compensaciones" ambientales de la primera ampliación del aeropuerto y se ha mostrado confiada en que la nueva expansión pasará todos los filtros de Europa. EFE