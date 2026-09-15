Canarias pide al Estado que no dude en aplicar la Ley y distribuir a los menores de Ceuta

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Santa Cruz de Tenerife, 15 sep (EFE).- El Gobierno de Canarias ha manifestado este martes que "España no puede dudar" a la hora de aplicar el artículo 35 de la Ley de Extranjería "a todos los territorios del país", en referencia a la crisis migratoria en Ceuta y la distribución de los menores entre todas las comunidades autónomas.

"Decir que todos somos ceutíes tiene que demostrarse día a día, acogiendo a esos niños y niñas que han llegado y no están acompañados", ha manifestado tras la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

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Para el Gobierno de Canarias, "tanto España como Europa tienen que hacer una reflexión profunda sobre el fenómeno migratorio para evitar las tensiones de los territorios fronterizos".

La consejera ha explicado que el Gobierno canario está prestando ayuda a Ceuta y que la directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, ha viajado a la ciudad autónoma para trasladar la experiencia adquirida en las islas en la atención a los menores inmigrantes no acompañados.

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En el caso de la Unión Europea, la representante del ejecutivo canario ha pedido que aborde de manera singular el efecto del Pacto de Inmigración y Asilo en los territorios fronterizos como Canarias, porque la demora de los procedimientos los convierte "en centros de retención".

Nieves Lady Barreto ha explicado que el Gobierno de Canarias va a trasladar a Bruselas las dudas y preocupaciones de las regiones fronterizas ante la nueva normativa derivada del Pacto, especialmente en lo que se refiere a la demora de los trámites.

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"Los trámites y la burocracia han aumentado, especialmente en lo que tiene que ver con los triajes", ha lamentado la consejera. EFE