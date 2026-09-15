Bolaños acusa al PP de llevar 9 meses incumpliendo la Constitución por no renovar el TC

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Madrid, 15 sep (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado este martes al PP de llevar nueve meses incumpliendo la Constitución por no renovar los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional designados por el Senado.

Así lo ha expresado el ministro ante una pregunta del senador del PP Antonio Silván sobre los conflictos de atribuciones planteados por la Cámara Alta, los cuales Bolaños ha cifrado en más de 15: "Todos los que se han resuelto, todos sin excepción, los han perdido ustedes", ha contestado.

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Entre las acciones judiciales interpuestas por el PP, ha citado el recurso ante el Tribunal Constitucional de la ley de amnistía, que el ministro ha destacado como "plenamente constitucional" y conforme a Derecho frente a los augurios del partido de la oposición de que "España se rompía": "Eran todo patrañas", ha valorado el ministro.

Tras citar otras medidas que el PP ha perdido ante los tribunales, como el recurso ante el Supremo sobre la comparecencia de ministros en agosto para hablar de la crisis migratoria de Ceuta, Bolaños ha ironizado al reconocerles un "éxito": el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía.

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"Ustedes fueron unos visionarios, vieron claramente que era una norma conforme al Derecho Europeo y se adelantaron. Gracias porque fue el primer paso para validar en Derecho Europeo la ley de amnistía, gracias de corazón", ha bromeado.

El ministro ha seguido con su tono irónico y ha planteado al senador del PP que quizá tienen que cambiar de abogados y ha recordado al partido de Alberto Núñez Feijóo que esta semana se cumplen nueve meses de incumplimiento de la Constitución ante su negativa para renovar los cuatro magistrados del tribunal de garantías que corresponde al Senado.

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A este respecto, ha preguntado al senador popular cuántas excusas van a poner en esta ocasión tras recordar su demora para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

"¿Vamos a tener que llevarles a Bruselas a rastras para que cumplan la Constitución? ¿No les da vergüenza decir que son un partido de Estado incumpliendo abiertamente la Constitución?", ha cuestionado.

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Y ha instado al PP a perder la esperanza "en el campo del antisistema": "Lo único que van a hacer es engordar a la ultraderecha, lo hemos visto en toda Europa, no lo hagan ustedes porque acabarán engullidos por Vox", les ha advertido.

lll/jlg