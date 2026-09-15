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Athletic y Leganés se suman al 'Partido más Inclusivo'

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Madrid, 15 sep (EFE).- El Athletic Club y el Leganés organizarán 'El Partido más Inclusivo', proyecto que el foro World Football Summit (WFS) impulsa junto a la ONG 'Integrated Dreams' para visibilizar y combatir las barreras que impiden a miles de personas con discapacidad acceder al fútbol para jugar, asistir a los partidos o trabajar en la industria.

El club vasco celebrará su edición en el encuentro de la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports ante el Betis el fin de semana del 20 de diciembre; y el Leganés en el choque de la vigésima novena jornada de LaLiga Hypermotion ante el Tenerife, el fin de semana del 7 de marzo.

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'El Partido más Inclusivo', que se creó en 2023, convierte un encuentro en una jornada de sensibilización en el que el club organizador despliega medidas de accesibilidad, de transporte, servicios de audiodescripción o espacios sensoriales, así como actividades de experiencias que permiten a los asistentes sentir lo que las personas con discapacidad sienten.

Hasta el momento se han celebrado cuatro ediciones. En la primera, en 2023, el partido entre el Betis y el Valladolid reunió a 1.740 personas con discapacidad en el estadio; en la segunda, el Atlético de Madrid-Lille de la Liga de Campeones, que propició la incorporación permanente de servicios de audiodescripción; consolidada en la tercera por la Real Sociedad, así como se sumaron el sistema de navegación Navilens y se formalizó el uso del lenguaje de signos; y la cuarta, en marzo de 2026, salió por primera vez de España a través del Toulouse.

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El anuncio tuvo lugaren el WFS Madrid, que se celebra entre hoy y mañana en La Nave (Madrid), durante una charla sobre inclusión y accesibilidad en el fútbol en la que participaron Marian Otamendi, CEO de World Football Summit; Galder Reguera, presidente de la Fundación Athletic Club Fundazioa; y Héctor García, patrono de Real Betis Fundación. EFE

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