Aspas, cuatro semanas de baja tras confirmarse una lesión en su muslo izquierdo

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Vigo, 15 sep (EFE).- El capitán del Celta, Iago Aspas, estará de baja alrededor de un mes después de que la resonancia magnética que le practicaron los servicios médicos del club revelara que sufre “una rotura de grado I en el recto anterior del muslo izquierdo”.

El delantero gallego se lesionó en la recta final del encuentro del pasado domingo ante el Málaga, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports, al sufrir una molestia en la pierna tras golpear el balón.

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El Celta informó este martes de que Aspas ya ha iniciado el correspondiente tratamiento de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos. Como mínimo, se perderá los tres siguientes partidos, el debut continental ante el Omonia, en la Liga Europa, y los dos partidos de LaLiga ante Racing Santander (sábado 19) y Elche (11 de octubre, tras el parón de selecciones). EFE

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