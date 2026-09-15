Anselmi: “Hay que saber cerrar este tipo de partidos”

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Elche (Alicante), 15 sep (EFE).- El entrenador del Elche, Martín Anselmi, aseguró, tras la derrota ante el Real Madrid por 2-3 con un gol en el minuto 91, que su equipo debe “saber cerrar este tipo de partidos”, ya que tras remontar dos goles en los últimos minutos cayó derrotado con un tanto en el descuento.

“Me sale más la palabra orgullo que otra cosa”, dijo en la rueda de prensa posterior el argentino, que lamentó que su equipo no entendiera “lo que habíamos conseguido”.

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“Nos ha faltado estar juntos en el tramo final. Me quedo con la palabra madurez porque hemos madurado como equipo desde San Mamés”, indicó el preparador, que añadió que los aficionados del Elche pueden estar “orgullosos” de la imagen ofrecida por su equipo.

“El Elche ha demostrado que sabe competir. Había mucha jerarquía enfrente, pero siento orgullo por remontar y por mirar siempre al arco rival. Terminamos con el rival aguantando la pelota en el córner”, explicó Anselmi.

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El técnico argentino lamentó que los detalles no le están cayendo a favor de su equipo y afirmó que la última plaza de la tabla “no es el lugar que merece” el Elche, al que ve de menos a más en la competición. EFE

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