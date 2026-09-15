Espana agencias

Álvaro: "Estos partidos son los que tenemos que ganar"

Guardar

Leganés (Madrid), 15 sep (EFE).- Álvaro García, extremo del Rayo Vallecano y autor de uno de los goles en la victoria frente al Espanyol, se mostró "feliz" por la victoria, reconoció que su rival empujó en la segunda parte hasta hacerlos "sufrir" y aseguró que este tipo de partidos son los que tienen que "ganar" para conseguir la permanencia.

El Rayo Vallecano, con goles de Álvaro García y Adrià Pedrosa, ambos en la primera parte, logró la victoria en su 'exilio' de Butarque ante el Espanyol, que recortó distancias en la segunda mitad por medio de Roberto Fernández y terminó el partido de la liga española de fútbol atacando hasta con su portero, Marko Dmitrovic.

PUBLICIDAD

"Hemos tenido dos salidas difíciles frente al Real Madrid y Barcelona pero sabemos que estos partidos son los que tenemos que ganar. El partido es importante porque además lo hicimos con mucho calor", dijo Álvaro en declaraciones a Movistar +, dónde también mostró sus ganas de volver a Vallecas en el próximo partido.

"Estamos deseando volver con nuestra gente y jugar para ellos", subrayó. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 15 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 15 septiembre

Alejandra Onieva y Jesse Williams dan la bienvenida a su primer hijo en común: “Ha salido todo fenomenal y toda la familia está muy contenta”

La pareja de actores tuvo a su bebé el 14 de septiembre en Estados Unidos

Alejandra Onieva y Jesse Williams dan la bienvenida a su primer hijo en común: “Ha salido todo fenomenal y toda la familia está muy contenta”

Resultados de Eurojackpot martes 15 de septiembre: ganadores y números premiados

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Eurojackpot martes 15 de septiembre: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Silvia Intxaurrondo recuperará su sueldo de más de 250.000 euros en ‘La hora de La 1’ tras ganar su batalla legal contra RTVE

La Justicia no da la razón a la presentadora en todas sus peticiones, pero su salario volverá a ser el que era antes de la regularización de su relación laboral

Silvia Intxaurrondo recuperará su sueldo de más de 250.000 euros en ‘La hora de La 1’ tras ganar su batalla legal contra RTVE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

Alemania, Francia y Reino Unido: los países europeos que ya retiran la nacionalidad a los delincuentes y cuyo modelo quiere copiar Feijóo

Los cuatro marroquís y el turco que perdieron la nacionalidad francesa tras ser condenados por terrorismo: así le quita Francia el carnet a los extranjeros nacionalizados

Marruecos promete a los eurodiputados “readmitir a todas las personas afectadas” por la crisis en Ceuta justo antes del debate en el Parlamento Europeo

Bruselas exige al Gobierno una solución urgente para la crisis migratoria en Ceuta: “Aquellos que entraron ilegalmente deben ser devueltos rápidamente a Marruecos”

ECONOMÍA

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

España crece más de lo previsto, pero los hogares afrontan más inflación, hipotecas más caras y menor consumo

La Generación Z quiere mandar antes de los 30 y la IA va a acelerar su llegada a los puestos directivos

Virginia López, abogada laboralista: “Se puede cambiar la legislación para que la jornada partida deje de ser la opción barata y cómoda”

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”