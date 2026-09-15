Álvaro: "Estos partidos son los que tenemos que ganar"

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Leganés (Madrid), 15 sep (EFE).- Álvaro García, extremo del Rayo Vallecano y autor de uno de los goles en la victoria frente al Espanyol, se mostró "feliz" por la victoria, reconoció que su rival empujó en la segunda parte hasta hacerlos "sufrir" y aseguró que este tipo de partidos son los que tienen que "ganar" para conseguir la permanencia.

El Rayo Vallecano, con goles de Álvaro García y Adrià Pedrosa, ambos en la primera parte, logró la victoria en su 'exilio' de Butarque ante el Espanyol, que recortó distancias en la segunda mitad por medio de Roberto Fernández y terminó el partido de la liga española de fútbol atacando hasta con su portero, Marko Dmitrovic.

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"Hemos tenido dos salidas difíciles frente al Real Madrid y Barcelona pero sabemos que estos partidos son los que tenemos que ganar. El partido es importante porque además lo hicimos con mucho calor", dijo Álvaro en declaraciones a Movistar +, dónde también mostró sus ganas de volver a Vallecas en el próximo partido.

"Estamos deseando volver con nuestra gente y jugar para ellos", subrayó. EFE